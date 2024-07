Catalunya aconsegueix un juny amb unes xifres d'ocupació més altes que abans de la Covid

En arribar l'època estival sol haver-hi menys atur, ja que hi ha una major demanda de serveis i més a les zones costaneres i ciutats. Així doncs, durant el passat mes de juny hi va haver un total de 26.348 nous afiliats a la Seguretat Social. En total hi va haver 3,82 milions de treballadors en actiu a Catalunya. Amb aquestes dades estem superant les dades d'abans del període de la Covid.

En aquest sentit, les províncies catalanes van compartir la intensitat en la generació d'ocupació que va manifestar al juny el conjunt d'Espanya. Tot i que, en termes absoluts, Catalunya va liderar la creació d'ocupació, aportant tres vegades més afiliats a la Seguretat Social del que ho va fer Madrid i compensant gran part del forat que va deixar Andalusia.

A Catalunya, aquest creixement de l'ocupació va estar marcat per l'efecte campanya estiuenca, a la costa pel turisme i a l'interior per la recollida de la fruita. La variació positiva es va concentrar, en termes relatius, especialment a Lleida (2,8%) i a Girona (2,5%), seguides per Tarragona (1,2%) i la província de Barcelona (0,2%).

Les dades a Catalunya i Madrid / MINISTERI DE LA SEGURETAT SOCIAL

L'atur, per la seva banda, va baixar al juny respecte al maig en 5.816 persones, fins a un total de 324.966 persones oficialment apuntades a les oficines del Sepe.

La segona meitat de l'any és sempre la més complicada per a l'ocupació, esgotades les bones temperatures que porten els turistes a llançar-se a hotels, guinguetes i altres instal·lacions d'oci i les empreses a reforçar-se en conseqüència. Si bé el mercat laboral català és cada vegada menys estacional i en els darrers anys ha sabut esmorteir amb menys baixes les èpoques més fredes. També a costa de ser menys explosiu als mesos de contractacions.