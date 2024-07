Compte amb les estafes electròniques post campanya de la Renda

La campanya de la Renda ha arribat a la seva fi. El dia 1 de juliol va ser l'últim dia per presentar-la. Tot i això, després de la campanya, encara apareixen fraus. Els lladres aprofiten la post campanya per demanar dades a persones físiques a través de missatges fraudulents per pagar o retornar-ne els diners d'Hisenda. Així doncs, us venim a explicar les últimes estafes envers la post campanya.

Tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional han llançat avisos sobre e-mails sospitosos, tants que l'alerta s'ha tornat recurrent.

Per la seva banda, els ciberdelinqüents es fan passar per l'Agència Tributària a través de diversos intents de 'phishing' per introduir als ordinadors o dispositius dels contribuents un 'malware' que els infecti.

"Seria genial que l'Agència Tributària et 'qualifiqués' per reemborsar-te diners així per així i només punxant un enllaç", diu una de les advertències de la policia llançades a través de les xarxes socials. "I t'ho mereixeries més que ningú... però sentim dir-t'ho #noesreal".

Hoy arranca la campaña de la declaración de la #Renta, ¿lo sabías?



Los ciberestafadores sí 😫



Por eso... mucho ojo si te llegan correos 📩 o mensajes 📲 haciéndose pasar por la #AgenciaTributaria



Y ante la duda 👉 contrasta la información con fuentes oficiales #NoPiques pic.twitter.com/Hx7AJ4Xw8h — Policía Nacional (@policia) April 3, 2024

#NoPiquis

"Detectada campanya d'emails que suplanten (#phishing) a l'Agència Tributària. Indiquen que està pendent de presentar certa documentació com a excusa perquè facis clic en un enllaç que realment descarrega #malware. #NoPiquis", va advertir també la Guàrdia Civil, que enllaçava una informació de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI).

Un altre dels advertiments de la Policia Nacional deia: "Avui arranca la campanya de la declaració de la #Renda, ho sabies? Els ciberestafadors sí. Per això... molt de compte si t'arriben correus o missatges fent-se passar per l'#Agència Tributària".

Els intents de pesca arriben per email o per SMS que reben els usuaris, amb el logo de l'Agència Tributària i amb un text variable. També pot arribar sense logotip, encara que amb la seva inclusió es busca més sensació de veritat.

Els Mossos també han advertit de fraus similars: correus electrònics que, com els supòsits enviats per Hisenda, es repeteixen de manera periòdica i en moments puntuals -quan s'aprova l'Ingrés Mínim Vital, les ajudes per a autònoms...-.

Estaría genial que la Agencia Tributaria te "calificara" para reembolsarte dinero así por así y solo pinchando un enlace 😒



Y te lo merecerías más que nadie 🙄....



Pero sentimos decírtelo... #noesreal#NOPIQUES es #Phishing pic.twitter.com/3LPwOwVD4N — Policía Nacional (@policia) November 11, 2022

Dades bancàries

La intenció dels pirates informàtics és aconseguir les dades personals o bancàries dels usuaris. Per això fan servir una pàgina web falsa o ofereixen l'opció de descarregar algun fitxer fent creure que és un formulari que hem d'emplenar o un expedient per consultar informació.

L'Agència Tributària recorda que en cap moment no sol·licita dades personals dels contribuents, ni personals ni econòmiques, per aquesta via. Tampoc no envia factures per regular pagaments o sol·licita emplenar formularis. Demanar dades sobre targetes de crèdit o dèbit, comptes bancaris, pagaments o devolucions no s'efectuaran mai d'aquesta manera. Tots els tràmits es realitzen presencialment o a través de la pàgina web oficial, on apareix l'avís de comerç electrònic segur.