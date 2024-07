El "kit de professionalització" dels autònoms

Si ets autònom, aquesta informació t'interessa. A partir d'aquest any, es posarà a disposició dels treballadors autònoms una ajuda de fins a 3.000 euros per contractar serveis de consultoria i assessoria externs. Així ho va comunicar Guillermo Santamaría, conseller d'Economia, Ocupació i Transformació Digital. Aquesta línia d'ajudes s'anomenarà "kit de professionalització". En total s'han destinat uns tres milions d'euros per a aquests paquets. En la primera convocatòria es podran rebre entre 1.000 i 2.000 euros.

Els ajuts encara estan en tramitació, però el conseller ha volgut donar-los a conèixer davant de la seva publicació al Portal de Transparència de la Junta d'Extremadura perquè els interessats puguin fer aportacions. Santamaría ha detallat que el seu departament ha dissenyat aquesta nova línia d'ajuts i és conscient de les limitacions en la professionalització que pateixen alguns autònoms i la repercussió que això pot tenir en el cessament d'activitat. Així, l'objectiu és que puguin contractar serveis externs d'experts que facilitin una gestió més professionalitzada dels seus negocis, especialment quan comença a créixer.

Els beneficiaris podran acollir-se a quatre línies d'actuació: professionalització de la gestió, millora de les estratègies de negoci, pla de segona oportunitat (per a aquells que tinguin dificultats) i millora de la comunicació i la visibilitat per créixer comercialment.

Segons ha explicat el conseller, podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes aquelles persones físiques que desenvolupen de manera ininterrompuda una activitat empresarial almenys 24 mesos anteriors, amb una facturació mínima anual de 12.000 euros i rendiments d'activitats econòmiques anuals de fins a un màxim de 30.000 euros, tot això a l'exercici fiscal anterior.

Fins a 3.000 euros

El programa d'ajuts és obert a la participació de pimes de pràcticament tots els sectors empresarials, tret del primari i altres activitats restringides per la normativa comunitària.

Cada servei es quantifica en 2.000 euros, del que es concedeix un ajut del 75%, és a dir, 1.500 euros. El mateix autònom pot rebre com a màxim 3.000 euros entre totes les convocatòries, per la qual cosa es poden concedir els ajuts per a dos tipus d'assessorament. La tramitació de les sol·licituds, així com l'accés a la totalitat de la informació sobre el procediment s'haurà d'efectuar a través del punt d'accés general electrònic de la Junta, dins de la fitxa corresponent al tràmit.

Alhora, les sol·licituds podran presentar-se a partir de l'endemà de la publicació de cada convocatòria i durant el període de vigència que s'hi estableixi, que no serà inferior a un mes ni superior a un any.

Quant a les obligacions del beneficiari de l'ajuda, haurà de continuar exercint l'activitat per la qual se li concedeixi l'ajuda fins a almenys un termini de 24 mesos, comptats a partir de la data de resolució de la concessió.

Finalment, els ajuts regulats a l'ordre seran incompatibles amb altres subvencions a fons perdut que, per a la mateixa actuació projectada, hagin estat concedides per les administracions públiques o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.