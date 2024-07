Saps quants diners pots utilitzar per pagar en efectiu?

Vols conèixer el límit que pots pagar en efectiu? Hisenda va decidir abaixar el límit de 2.500 a 1.000 euros; d'aquesta manera és més senzill controlar el tema dels fraus. França, Itàlia i Alemanya també han fet canvis relatius a les limitacions del pagament en efectiu.

Alguns països de la UE que opten per la limitació de pagaments en efectiu

França ha passat de 3.000 a 1.000 euros

Itàlia, en canvi, ha apujat el límit de 1.000 a 3.000 euros

Alemanya no té limitacions, però té pensat posar-ne un a 5.000 euros

no té limitacions, I Espanya de 2.500 a 1.000 euros

La Comissió Europea vol aconseguir establir restriccions a tota la Unió Europea

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estableix un màxim de 1.000 euros per pagar amb diners en efectiu. En el cas d’haver de pagar un import superior s’haurà de recórrer a la transferència bancària.

Els problemes de pagar en efectiu / freepik

En el cas de les transferències també cal tenir present la llei 7/2012 de la normativa tributària, que fixa en 10.000 euros el límit per transferir diners sense haver de declarar-ho. Aquest màxim també s’aplica a altres operacions, com la retirada de diners en caixers.

Quant als ingressos, Hisenda podrà investigar totes les operacions que superin els 3.000 euros o aquelles en què es pagui amb bitllets de 500 euros.

Cal afegir que aquest límit de diners en efectiu no s’aplicarà si es tracta de particulars estrangers que arriben a Espanya. En aquests casos, el límit serà de 10.000 euros.

Multes de fins a 2.500 euros per incomplir la norma

Els professionals que igualin o superin els 1.000 euros marcats com a límit establert de pagament en efectiu hauran de pagar una multa a Hisenda. La multa serà tant per a qui rep els diners com per a qui els envia i correspondrà al 25% de l’import pagat en metàl·lic, que equival a sancions d’entre 250 i 2.500 euros.