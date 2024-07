Descobreix com estalviar fins a 1.600 euros de lloguer i viure a prop de Barcelona

Poder accedir a un habitatge digne pot ser molt difícil i més amb els preus que hi ha actualment al mercat. Els salaris i el que es demana segons la zona on es vulgui o necessiti viure, pot fer que no trobem l'habitatge requerit. Catalunya des del 16 de març aplica l'índex del lloguer als nous contractes d'arrendament. Això és el que proposa el Govern per poder ajudar en aquest àmbit. Tot i això, un portal immobiliari ha trobat una alternativa per tenir les principals capitals a prop i no haver de pagar un lloguer tan elevat: buscar altres ciutats que tinguin una bona connexió amb tren i que estiguin a menys de 30 minuts del centre de Barcelona. D'aquesta manera podrem arribar a estalviar fins a 1.600 euros de lloguer mensuals.

Gairebé un milió de catalans busquen pis i no el troben pels preus elevats de l'oferta. Tant és així que l'oferta d'habitacions anunciades a Barcelona ja supera la de pisos de lloguer tradicional. L'altra opció, o obligació, és buscar habitatge a zones més allunyades del centre. És aquí on Fotocasa ha analitzat quines zones surten més a compte que d'altres.

Viure fora de les capitals, encara que sigui dins de la seva àrea metropolitana, implica haver de desplaçar-se gairebé diàriament, principalment per motius de feina. Per això, el portal immobiliari ha localitzat les zones i ciutats que tenen bona connexió amb tren i, més ara, que el Govern manté la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i Mitja Distància.

Fins a un 64% més barat

D'aquesta manera, el lloguer a mitja hora del centre de les principals ciutats espanyoles, com Barcelona, és fins a un 64% més barat, segons l'anàlisi elaborada pel portal. "Aquesta alternativa permet trobar un preu més ajustat i alhora un accés ràpid a principals nuclis urbans", assenyala María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa.

En el cas de la província de Barcelona, l'estació de tren de Plaça Catalunya representa la més cèntrica de la capital catalana i una de les més cares, amb un preu de 31,03 €/m² (és a dir, uns 2.482 euros mensuals). Tot i això, a 25 minuts amb tren d'aquesta estació, el valor del lloguer costa 891 euros al mes (atès que el preu del lloguer és d'11,14 €/m²), fet que suposa una diferència de 1.591 euros mensuals, explica Fotocasa.

Viure a prop de Barcelona i estalviar és possible / xb100

Preus de lloguer a prop d'estacions de tren

Segons Fotocasa, aquestes són les zones fora de Barcelona a prop d'estacions de tren amb lloguers més barats: