Compara el preu dels productes de supermercats amb aquestes aplicacions mòbils

Els preus dels productes han augmentat i els salaris en prou feines s'han equiparat als preus del mercat del consum. Així doncs, l'estalvi és la paraula clau del moment. Trobar un supermercat amb els productes que volem amb una bona relació qualitat-preu sol ser difícil; per això, comparem diversos supermercats, per tal de trobar les millors ofertes. Perquè aquesta tasca no es faci tan feixuga, et duem una app on podràs trobar en quins supermercats estan les millors ofertes dels teus productes habituals. Aquesta aplicació està disponible per Android i Apple.

Les 4 aplicacions per comparar els preus dels productes dels supermercats

OcuMarket

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) té la seva aplicació oficial, OcuMarket. Aquesta app permet escanejar codis de barres o cercar productes per nom, oferint comparacions amb el preu mitjà del mercat. A més, mostra dades nutricionals dels productes, ajudant-te a prendre decisions més saludables en fer les compres.

SoySuper

SoySuper es destaca com una de les aplicacions més fàcils d'utilitzar per comparar preus en supermercats. Només cal seleccionar un supermercat i crear la teva llista de la compra. L'app us permetrà comparar preus, buscar ofertes i veure els terminis de lliurament. També ofereix la possibilitat d'escanejar codis de barres, per verificar el preu d'un producte específic a diversos supermercats. Així, pots assegurar-te que obtens la millor "ganga" possible.

L'aplicació SoySuper / Soysuper.com

Tiendeo

Tiendeo és una app de comparació de preus que et permet escanejar productes i veure els seus preus a diferents supermercats. A més, pots crear una llista de la compra i rebre informació sobre ofertes relacionades amb els productes a la teva llista. Així mateix, l'aplicació té una secció on es destaquen les millors ofertes dels principals supermercats, ideal per planificar les visites.

Ofertia

Ofertia és una aplicació multifuncional que, a més de permetre comparar preus de productes mitjançant l'escaneig de codis de barres, ofereix un cercador de botigues per trobar els millors preus segons el tipus de producte. L'app també proporciona accés a fulletons i cupons de diversos supermercats, i compta amb un sistema d'alertes per notificar-te sobre les millors ofertes a prop de la teva ubicació.