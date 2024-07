Aquests són els tràmits que s'han de fer per no perdre la prestació

Quan parlem de prestacions, no sols parlem de les jubilacions, sinó també de les no contributives, de les relatives a la incapacitat permanent o la de favor dels familiars. Així doncs, hi ha un gran ventall al respecte. Quan parlem de pensionistes, parlem de tots els col·lectius esmentats. A Espanya hi ha més de 10 milions de persones que reben una prestació com a pensionistes per part de la Seguretat Social. Aquestes pensions ronden de mitjana uns 1.254,34 euros mensuals, segons l'últim informe de la Seguretat Social (maig 2024). Però, has de tenir en compte, que totes les persones que cobren una prestació han de realitzar certs tràmits cada cert temps per tal de no perdre-la o haver de pagar una multa.

La Seguretat Social ha advertit moltes vegades sobre aquests tràmits obligatoris que han de realitzar alguns pensionistes al llarg de l'any. Cal destacar que no tots els pensionistes han de seguir aquesta obligació. Només ho han de fer aquells que es vegin afectats per les normatives que exigeixen aquests procediments per continuar tenint el dret a rebre les pensions.

Tràmits obligatoris

Segons explica la Seguretat Social, en aquests casos cal completar dos tràmits:

Modifica les dades personals si escau / nensuria