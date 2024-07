Descobreix com pots cobrar el 100% de la pensió per jubilació

El sistema de pensions ha patit molts canvis al llarg dels anys. En aquest moment està immers en una onada de canvis, en el qual es busca reformular la sostenibilitat i distribució d'aquest. Així doncs, gràcies a les noves mesures, un grup de pensionistes es beneficiarà d'un seguit d'avantatges. Vols saber com cobrar el 100% de la pensió?

Des de l'any 2013 s'han anat introduint ajustaments graduals a l'edat legal per jubilar-se: és a dir, any rere any es retarda en un parell de mesos tant els anys que el ciutadà ha de tenir per retirar-se com quant de temps ha d'haver cotitzat a la Seguretat Social.

Edat per cobrar tota la pensió

El pròxim any 2027, sota la direcció d'Elma Saiz al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l'edat mínima per jubilar-se arribarà als 67 anys. Tot i això, arribar a aquesta xifra no és suficient per si mateix per cobrar l'anomenat 100% de la pensió: hi ha dos requisits més que han de complir.

D'una banda, per poder jubilar-se amb el 100% de la pensió cal tenir l'edat mínima, però també haver assolit la suficient cotització.

Cobra el 100% de la pensió per jubilació / freepik

Aquesta cotització depèn de quin any hàgim nascut i quan es vulgui jubilar el treballador: les persones que hagin nascut l'any 1957 podran retirar-se entre el 2023 i el 2024, però per rebre la pensió completa hauran d'haver arribat al mínim d'anys aportats a la Seguretat Social.

Aquells contribuents que vulguin retirar-se dels seus treballs entre el 2023 i el 2026 hauran de portar acumulats almenys 36 anys i sis mesos per poder accedir a la pensió completa. Aquesta quantitat pujarà fins als 37 anys l'any 2027, quan l'actualització progressiva de l'edat de jubilació arribi al final.