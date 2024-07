Saps que substitueixen ingredients en certs productes i el preu del producte final ha augmentat?

Els preus dels productes han anat variant al llarg dels últims anys. Aquesta temàtica ja s'ha parlat en diverses ocasions i no és per menys, ja que productes essencials o de primera necessitat com els aliments han patit variacions constants i actualment, gens favorable pels ciutadans. Segons l'OCU, el preu de la vinagreta ha augmentat en un 21% en dos anys. A més, en l'estudi que ha dut a terme l'Organització de Consumidors i Usuaris, s'han analitzat 39 productes de diverses marques, revelant el preu mitjà per litre, que ha passat dels 3,03 en el 2022 als 3,67 euros el 2024.

Aquesta pujada, segons l'OCU, no es justifica amb l'augment del cost de la matèria primera. Si bé el preu de l'oli d'oliva verge extra (AOVE) ha augmentat considerablement, aquest ingredient només representa un 6% del producte final, cosa que justificaria com a màxim un increment del 13%. El preu del tomàquet, ingredient principal de la vinagreta, es manté estable respecte del 2022.

Què hi ha darrere aquesta escalada de preus?

L'anàlisi de l'OCU ha detectat estratègies per part d'alguns fabricants per abaratir costos i dissimular la pujada:

Substitució de l'AOVE: Algunes marques, com Caña Nature, han reduït la quantitat d'oli d'oliva a la recepta. D'altres, com Majao, García Millán i Salsas de Saltera , ho han substituït parcialment per oli de gira-sol, un ingredient molt més econòmic.

Reducció de la mida de l'envàs: Mantenint un preu similar, alguns fabricants han optat per reduir la quantitat de producte a l'envàs, fent la impressió que el preu no ha variat.

Bones notícies per als amants de la vinagreta: Tot i aquestes estratègies, l'OCU assegura que la vinagreta o refrigerat continua sent una opció saludable i recomanable per incloure en la dieta. Tots els productes analitzats van obtenir una bona o molt bona valoració a l'Escala Saludable d'OCU, destacant-ne l'aportació de vitamines, minerals i la baixa densitat calòrica.

Diferències en sabor i textura

L'anàlisi sensorial realitzada per un panell de tast professional va revelar diferències significatives entre les diferents vinagretes. La majoria de les marques s'allunyen de la recepta tradicional, afegint-hi vinagre per millorar la conservació i potenciar el sabor. La ceba o el pebrot vermell, ingredients més propis del gaspatxo, també apareixen en moltes marques per intensificar el color i el sabor.

Les millors vinagretes, segons l'OCU

L'estudi destaca dos productes de marca blanca en format bric per la seva bona relació qualitat-preu:

Vinagreta Al Punto (Dia): Amb un preu de 2,15 euros per litre, destaca per la seva textura cremosa, olor agradable i sabor equilibrat on s'aprecia l'oli d'oliva. Vinagreta IFA Eliges: Amb el mateix preu que l'anterior, 2,15 euros per litre, presenta un bonic color, densitat adequada i un sabor equilibrat amb un lleuger toc de vinagre.

El mite de l'ampolla transparent

L'OCU també desmenteix la creença que les vinagretes envasades en ampolla de plàstic transparent, normalment publicitats com a "frescos", siguin de més qualitat. L'anàlisi va demostrar que el preu és un 27% més elevat que els envasats en bric, sense que aquesta diferència es tradueixi en una millor qualitat o sabor.

En definitiva, l'anàlisi de l'OCU posa de manifest la necessitat de ser consumidors informats i comparar preus, ingredients i etiquetes abans de triar un producte. Tot i l'increment de preus, la vinagreta continua sent una opció saludable i deliciosa per combatre la calor, especialment si optem per les opcions més ben valorades per l'organització.