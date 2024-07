Descobreix el supermercat que ha rebaixat els preus a 500 productes

Sabem que els preus dels aliments han pujat i que emplenar la cistella de la compra sol ser molt difícil. Moltes llars han de passar amb el menjar just i bàsic, sense poder alimentar-se d'una forma correcta: sana, variada i equilibrada. Així doncs, Mercadona ofereix una solució a aquest problema i és que, per segona vegada ha decidit rebaixar els preus dels seus productes. Ho va fer a principis d'aquest any, rebaixant-ne uns 450. Aquesta vegada n'ha rebaixat 500 més.

Segons difon la mateixa empresa en un comunicat, això suposarà un cost de 150 milions d'euros per a ella (tant pel que es deixa de guanyar com a les accions d'optimització de costos), però es traduirà en un estalvi anual de 150 euros a cada cistella de la compra.

Aquest moviment ve motivat pel "compromís d'abaixar el preu de venda al públic quan els preus de cost baixen" i per la intenció de "reforçar les seves estratègies de venda". "Aquests esforços, necessaris per a les llars que confien diàriament en Mercadona, contribueixen a oferir un carretó-menú amb una gran qualitat al millor preu possible del mercat", s'esplaia l'ensenya, líder per quota de mercat a Catalunya (on ha fidelitzat un 23,9% de la població, segons Kantar) i Espanya (26,3%).

Tot i que, de moment no ha transcendit la llista concreta de productes, sí que s'avança que inclou aliments com el peix, el pa, la pasta o l'oli d'oliva. En aquest darrer cas en particular, el supermercat especifica que el passat 15 de juliol va aplicar una rebaixa en les varietats verge i verge extra de la marca Hacendado que, sumada a la que es va dur a terme al gener, fa que el preu d'aquest producte hagi baixat de mitjana un 14% des del començament d'any. Tot i això, cal tenir en compte que, segons l'INE, l'oli d'oliva està actualment un 53% més car que en el mateix moment del 2023, i aleshores ja s'havia encarit un 31%.

Una clienta compra en un supermercat Mercadona a Cambrils (Tarragona) / Mercadona

Moderació de costos

En qualsevol cas, aquesta mateixa estadística mostra que aquest producte porta dos mesos consecutius baixant de preu en comparació al mes anterior, cosa que confirmaria aquesta tendència a la moderació dels costos que està portant a Mercadona i a altres marques a forçar l'abaratiment de determinats productes a les prestatgeries.

El director d'estratègia de preus del Departament de Compres i Prescripció de Mercadona, José Manuel Burguera, assegura que, en aquest sentit, s'està treballant tant com es pot per a "traslladar les baixades dels preus de cost als PVP perquè el client se'n beneficiï tan aviat com sigui possible". El mateix directiu subratlla que això no seria possible "sense els esforços en productivitat, rendibilitat i gestió que estan duent a terme els 104.000 treballadors i els 3.000 proveïdors, perquè només així és sostenible per a tota la cadena poder abaixar els preus sense tocar la qualitat".

La veritat és que la cadena està en un bon moment, financerament parlant, per fer aquest tipus d'esforços. Mercadona va ingressar 35.500 milions d'euros el 2023 i va guanyar nets, un cop descomptes totes les despeses, una mica més de 1.000 milions d'euros.