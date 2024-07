L'acord esperat: els sous pujaran entre un 11,4% i un 13,4%

S'ha arribat a un acord entre la patronal i els sindicats UGT, CCOO i FINE (majoritaris en el sector bancari) per tal d'apujar els sous entre un 11,4% i un 13,4% entre aquest any i el 2026. Amb el que s'ha pactat, aquest exercici les nòmines pujaran un 4,25% (una xifra superior a l'IPC actual). Al juny l'IPC se situava en un 3,4% interanual. S'espera que el 2025 s'apugi un 4% el sou i el 2026 un 2,75%. Si la inflació acumulada durant aquests tres anys superés els increments pactats, aquests es podrien actualitzar fins a un màxim del 13%.

Les centrals aconsegueixen tancar un preacord amb l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), que agrupa entitats com Santander, BBVA, Sabadell i Bankinter. Mentre l'altra gran patronal del sector, la CECA, que representa CaixaBank, Ibercaja i Unicaja, va tancar fa uns mesos un increment de l’11% per a aquest mateix període, amb un plus lineal de 1.000 euros per empleat.

S'ha aconseguit un acord entre la patronal, UGT, CCOO i FINE / pressfoto

Aquests acords tenen lloc en un context de beneficis rècord del sector, en el qual les grans entitats guanyen més que abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Segons els registres del Banc d'Espanya, el 2023 la banca va obtenir uns beneficis de 30.954 milions d'euros, un 29,7% més que l'any passat. Aquest any 2024 els beneficis rècord continuen i durant el primer trimestre les sis entitats que cotitzen en l'Ibex van registrar uns guanys de 6.676,7 milions d'euros, un 17,2% més que durant l'arrencada de l'any anterior.