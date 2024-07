Aquestes són les obligacions tributàries en vendre un immoble

Quan tens una propietat immoble i la vens, apareixen certes obligacions fiscals i tributàries que s'han de complir. Descobreix el comunicat que ha fet l'Agència Tributària, en el qual, recorda als propietaris aquestes obligacions en acabar el procés de venda dels immobles.

I és que, en algunes situacions, els contribuents es poden beneficiar de vendre el seu habitatge i quedar exempts de pagar l'IRPF. Entre aquests afortunats hi ha els majors de 65 anys i persones en situació de dependència, que no estan obligats a declarar el guany patrimonial. D'acord amb l'AEAT, hi ha tres impostos que han d'abonar els venedors.

El primer és el conegut Impost sobre Béns Immobles (IBI), el qual es divideix proporcionalment entre comprador i venedor en funció del temps en què cadascú hagi estat propietari de l'immoble.

El segon impost és la plusvàlua municipal, que s'ha de pagar en un termini de 30 dies hàbils després de la venda de l'habitatge. Finalment, els venedors també han de tenir en compte l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), en el qual hauran d'informar sobre possibles guanys patrimonials en la pròxima Declaració de la renda.

Avís als propietaris d'un habitatge

L'Agència tributària també avisa que els que reinverteixin els diners de la venda en la compra d'un altre habitatge en un termini de dos anys abans o després de l'operació també es poden beneficiar d'aquesta exempció.

Quant a aquesta opció, tant l'habitatge adquirit com el venut han de complir amb la condició de ser habitatge habitual, i el venedor ha d'haver residit a l'habitatge venut durant almenys tres anys. En cas que no s'hagin obtingut guanys patrimonials per la venda de l'immoble, no caldrà declarar-ho a l'IRPF. A més, hi ha altres vies per obtenir l'exempció del pagament de l'IRPF, com ara la dació en pagament o la reinversió en habitatge habitual.

En el cas de la dació en pagament, cal demostrar tant la situació d'insolvència com la manca d'altres béns a la Declaració. D'altra banda, si es produeix la transmissió de l'habitatge habitual amb reinversió, cal manifestar la voluntat d'acollir-se a aquesta opció i assegurar-se que l'habitatge transmès i/o el rehabilitat compleixin els requisits per ser considerats habitatge habitual.

L'Agència Tributària també ha proporcionat un aclariment a la seva pàgina web sobre la reinversió en habitatge habitual: "En cas que l'import de la reinversió sigui inferior al total obtingut a l'alienació, només s'exclourà del gravamen la part proporcional del guany patrimonial que correspongui a la quantitat efectivament reinvertida en les condicions esmentades anteriorment”.

Això és el que necessites saber abans de vendre casa teva / freepik

En aquesta casella de la declaració

A més, és important tenir en compte les caselles corresponents a la Declaració de la Renda. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el 2022, la casella 1626 és el lloc on cal incloure la referència cadastral en cas que hi hagi activitats econòmiques dependents dels domicilis transmesos i aquests siguin accessoris a l'habitatge habitual.

Els contribuents han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries en vendre un habitatge, incloent-hi el pagament proporcional de l'IBI, la plusvàlua municipal i la declaració de possibles guanys patrimonials a l'IRPF.

Tot i això, hi ha casos específics en què es pot obtenir una exempció del pagament de l'IRPF, com en el cas de majors de 65 anys, persones en situació de dependència o aquells que reinverteixin els diners en la compra d'un altre habitatge habitual. És fonamental informar-se sobre els requisits i emplenar correctament les caselles corresponents a la Declaració de la Renda.