Coneixes el SED? El subsidi que ofereix 1.440 euros

Ara a l'estiu les taxes d'atur solen baixar amb treballs temporals, però, què passa si no has trobat feina i se t'ha acabat el subsidi o l'atur? No et preocupis, et portem una ajuda que, segurament no coneixies i et pot ajudar. El subsidi Extraordinari per Desocupació (SED) és una prestació especial que ofereix el SEPE per ajudar a un col·lectiu determinat. Et desvelem què necessites per demanar-lo i com funciona.

Què és el SED?

El SED és una prestació que només es pot rebre una vegada a la vida i té una quantia total de 1.440 euros. Es paga en quotes mensuals de 480 euros, que corresponen al 80% de l'IPREM durant un màxim de 3 mesos. Aquest ajut està dissenyat per a persones que han esgotat altres prestacions i necessiten suport temporal per reintegrar-se al mercat laboral.

Qui se'n pot beneficiar?

Per accedir al SED, has de complir certes condicions:

Esgotament de Subsidis: Has d'haver esgotat el teu subsidi per desocupació o estar a l'atur de llarga durada (inscrit com a demandant durant almenys 360 dies en els darrers 18 mesos ) i haver esgotat programes com el PREPARA o la RAI.

Has d'haver esgotat el teu subsidi per desocupació o estar a l'atur de llarga durada ) i haver esgotat Requisits generals: No has de tenir dret a la prestació contributiva per desocupació, no haver arribat a l'edat de jubilació, i no superar el 75% del salari mínim interprofessional en rendes. A més, no has d'haver estat destituït de manera involuntària i has d'acreditar responsabilitats familiars.

Si has exhaurit les ajudes del SEPE, pots optar pel SED / | Shutterstock

Requisits

Si ets un aturat de llarga durada, necessites complir amb requisits addicionals, com haver esgotat programes com la RAI, PRODI o PREPARA, i haver estat inscrit a l'atur durant almenys 360 dies. També has d'haver cessat involuntàriament de la teva darrera feina i demostrar cerca activa de treball.

Documentació necessària

Per sol·licitar el SED, hauràs de presentar diversos documents, incloent-hi: