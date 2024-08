Vols saber a quina classe social pertanys?

Cada vegada està més diferenciada la classe social a la qual corresponem. Això determina que hi ha un problema econòmic al país. Cada cop hi ha més rics i més pobres; però què passa amb la classe mitjana? Segons el baròmetre del CIS, un 44% dels espanyols es declaren de classe mitjana, però és realment cert que entren dins aquesta classe? Per comprovar-ho, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha publicat els sous de les tres classes socials, així doncs, ha arribat el moment de corroborar la veritat.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la renda mitjana espanyola és de 17.162 euros, cosa que es pot traduir en uns 1.430 euros al mes. Amb relació a aquesta xifra, l'OCDE ha establert que la classe baixa correspon a un 75% de la renda mitjana, la classe mitjana entre el 75% i el 200% i la classe alta per sobre del 200%.

Més de 13.000 euros anuals

L'OCDE ha establert, segons aquest càlcul, que les persones amb una renda inferior a 1.067 euros mensuals (en cas de tenir 12 pagues) pertanyen a la classe baixa, fins als 2.846 euros al mes hi ha la classe mitjana i per sobre d'aquests 2.846 mensuals ja formarien part de la classe alta.

Tenint en compte els càlculs anteriors, un sou inferior als 12.813 euros anuals s'equipararia a la classe baixa, fins a 34.168 euros és classe mitjana i la classe alta hauria de superar aquesta xifra.