Coneix totes les ajudes per ser autònom

Segons les dades del Ministeri d'Inclusió, el mes de juny hi havia uns 3.386.432 treballadors autònoms a Espanya. Aquesta xifra és més elevada que la de l'any passat per les mateixes dates: un 1%. Així doncs, si vols conèixer com funcionen les ajudes pels autònoms perquè has pensat a fer-t'hi, t'ho expliquem.

El Ministeri de Treball apunta sobre ells el següent: "Dins del teixit empresarial espanyol, destaquen per la seva importància quantitativa i qualitativa les pimes i els autònoms. Els estudis demostren que precisament aquest tipus d'empreses i emprenedors constitueixen un dels principals motors per dinamitzar l'economia espanyola, atesa la seva capacitat de generar ocupació i el seu potencial de creació de valor".

Tal és la importància d'aquests professionals que hi ha un consens total des de les institucions en la necessitat que cal donar suport al sector: “És imprescindible que des de les administracions públiques es potenciï i es faciliti la iniciativa empresarial, especialment en la conjuntura econòmica actual. És necessari l'establiment d'un entorn que promogui la cultura emprenedora, així com la creació i el desenvolupament de projectes empresarials generadors d'ocupació i de valor afegit”, tornen a assenyalar des de Treball.

Ajudar econòmicament als autònoms és el primer pas / freepik

I és que emprendre, ser el teu propi cap no és gens fàcil. Doncs bé, a tota aquesta immensa quantitat de persones els vindrà molt bé conèixer les ajudes de l'Estat que hi ha per a l'autoocupació. També les diferents comunitats autònomes hi pensen i contemplen suports.

El catàleg d'aquestes, així com tots els detalls, es pot trobar en línia a la pàgina web del SEPE i es compon de: