El Tribunal Suprem dona la raó als pensionistes i fa que Hisenda retorni entre 3.000 i 4.000 euros a cada pensionista involucrat

Segur que us sona el tema dels pensionistes que havien de reclamar a Hisenda uns cobraments erronis. Doncs ara, hi ha hagut molts d'aquests pensionistes que han rebut un ingrés d'entre 3.000 i 4.000 euros per part de l'administració, ja que havien pagat molt més del que els tocava en un període de la seva vida laboral. Així doncs, el Tribunal Suprem ha reconegut el dret dels pensionistes a recuperar els cobraments indeguts per part d'Hisenda.

La sentència del Tribunal Suprem que dona suport a la devolució d'entre 3.000 i 4.000 euros a alguns pensionistes es pronuncia sobre una sentència que va tenir l'Agència Tributària entre els anys 1967 i 1978 per la qual cosa els treballadors d'alguns sectors concrets (metal·lúrgia, construcció o comerç) haurien tributat sobre el 100% de la pensió, mentre que el que els corresponia realment era només un 75%.

Tot i que han passat diverses dècades des de llavors, ha estat ara quan la justícia ha reconegut que Hisenda va estar cobrant uns tributs superiors als que els corresponien a aquest col·lectiu i ha obert la porta perquè reclamin els diners corresponents als últims tres exercicis en què s'ha reconegut aquesta sentència d'Hisenda (de 1975 a 1978).

Això és el que cal fer per cobrar els 4.000 euros

En aquesta ocasió, els pensionistes que tenen dret a rebre aquests diners sí que han de reclamar-los proactivament. Aquest sistema (diferent del que s'ha donat altres vegades, com en els errors del sistema de copagament farmacèutic, quan els diners s'ingressaven de forma automàtica) obliga els interessats a fer una sol·licitud manual per poder rebre aquests diners i no perdre'ls abans que venci el termini per reclamar-ho.

El tràmit per sol·licitar els entre 3.000 i 4.000 euros que van tributar més del que els corresponia es fa en línia i a través de la seu d'Hisenda. Un cop a la pàgina oficial de l'Agència Tributària cal identificar-se i seleccionar l'opció "d'aportar documentació complementària" on es modificarà la informació relativa a aquest cas a les declaracions d'impostos que corresponguin als exercicis on es preveu aquesta deducció.

Tot i que les persones que tenen dret a reclamar aquests diners ja són molt grans, en cas de mort els seus fills també poden completar aquest tràmit.