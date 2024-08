La nova ajuda de 200 euros mensuals per fills que Díaz vol afegir als pressupostos generals de l'Estat

Yolanda Díaz, ministra de Treball i vicepresidenta segona, vol començar a negociar amb Pablo Busdintuy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, una ajuda per criança de 200 euros mensuals. Aquesta ajuda vol que s'inclogui en els pressupostos generals de l'Estat per al 2025.

En una entrevista a RNE, Díaz explicava que plantejarà al seu soci de Govern incloure en els comptes per al pròxim exercici aquest permís, que Sumar portava al seu programa electoral i que ascendia a 200 euros mensuals per cada fill menor de 18 anys.

Prestació universal per criança

Per part seva, Bustinduy, ha anunciat que la Llei de Famílies, actualment en tramitació parlamentària, formalitzarà una prestació universal per criança de 100 euros al mes per fill i filla durant els seus tres primers anys de vida. L'objectiu és estendre aquesta ajuda fins als 18 anys.

El ministre ha justificat la mesura posant èmfasi en el fet que Espanya només destina un 1,5% del PIB per a infància i famílies davant del 2,4% de la mitjana de la Unió Europea i ha valorat que en ser universal és més efectiva per reduir la pobresa infantil tal com apunten les dades dels països que aposten per la universalitat, com Alemanya, Àustria, Holanda, Irlanda, Suècia i Polònia.

Aquesta ajuda de 200 euros beneficiarà les famílies amb risc de pobresa / drobotdean

Bustinduy ha defensat l'efectivitat de la mesura per lluitar contra la baixa natalitat a Espanya. El ministre també vol incloure en els pressupostos l'ampliació del permís de naixement fins a les 20 setmanes, així com retribuir quatre de les vuit setmanes anuals del permís de criança que va aprovar l'any passat el Govern per a famílies amb fills de fins a 8 anys.