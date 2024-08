Tens un cara dura a la feina?

Tots tenim algun cara dura a la feina. Aquest tipus de persones són les que esperen amb gran desig aconseguir els seus propòsits, sense importar-los el procés. La seva ambició és tan desmesurada que els és igual trepitjar a qui sigui. Normalment, aquest tipus de persona no sol agradar, ja que fan mal i s'aprofiten dels companys pels seus interessos propis.

Els cares dures solen ser encantadors, inicialment. Fins i tot poden estar dotats de cert carisma. Utilitzen l'adulació per agradar als altres, intenten generar intimitat compartint confidències, llisquen crítiques vetllades sobre altres companys, revelen intimitats amb l'ànim de crear confiança, marquen clares diferències entre cercles d'amics i enemics, i també poden servir-se de la xafarderia per traslladar informació –sovint exagerada– sobre circumstàncies que indisposen els uns amb els altres.

En la meva experiència, hi ha cares dures de tota mena d'organitzacions: en la política, les empreses, les universitats, i fins i tot en fundacions i institucions socials, on molts pensarien que els mandataris són purs i benintencionats. Hi ha cares dures en totes les cultures, amb independència que en algunes civilitzacions es promoguin conductes individualistes, o que en altres latituds s'imposi el sentiment d'equip i la predominança del col·lectiu.

Valors corporatius

Cada empresa, independentment de la seva grandària o geografia, sol comptar amb certs valors corporatius que poden ser explícits o emergents, i, de vegades, desenvolupats mitjançant codis o principis que reflecteixen el tipus de convivència desitjable entre els seus membres.

Generalment, aquests valors promouen la cooperació i la sana camaraderia, basats en el supòsit que l'èxit és resultat de l'esforç col·lectiu. Aquest èxit, però, és la suma de molts comportaments individuals, i un dels reptes de l'alta direcció és aconseguir congeniar l'acompliment individual excel·lent amb el millor clima col·lectiu i la solidaritat.

En gran manera, la qualitat de les relacions interpersonals en una empresa la marquen l'alta direcció i els caps, que són els principals responsables de què es propiciï i estengui un clima de cooperació, encara que hi pot haver una competència lleial entre els equips o departaments. Si aquesta dialèctica deriva en rivalitat deshonesta, l'atmosfera s'enrareix i resulta en un pitjor exercici. Quan l'ambient s'enreda, és molt difícil revertir la situació i les persones més competents i compromeses es plantegen anar-se'n.

S'aprofiten de les idees que has donat a la reunió? / standret

Productius i generosos

Com passa amb altres vicis del caràcter o del comportament, es podria imaginar un continu en què caben diversos graus d'ambició i de manipulació dels altres. A l'extrem de màxima expressió s'ubicarien els genuïns cares dures, pèrfids manipuladors, narcisistes i consumats egoistes. A l'altre extrem, més lleu, hi estarien aquells que de tant en tant s'aprofiten d'alguna circumstància en benefici propi. Per exemple, no agraeixen públicament les ajudes, no reconeixen en alguna ocasió el mèrit dels altres, o ometen de tant en tant l'assistència a altres col·legues per dificultar-los el seu exercici.

Encara que de vegades se solen confondre, un perfil molt diferent dels cares dures és el dels empleats d'alt rendiment (high performer), que destaquen sobre els altres pel seu talent, millor exercici o network prominent. El high perfomer no necessàriament té la intenció de manipular els altres: simplement treballa més o millor i rendeix molt més que els seus companys. Una altra diferència important és el sentiment que generen als seus col·legues. Cap als cares dures senten odi; cap als high performer més aviat enveja.

Aquesta enveja és un sentiment relativament generalitzat. Com que el seu exercici és superlativament millor que el dels seus companys, alguns se sentiran relegats o abrigaran certa rancúnia per les possibles comparacions. Només els high performers que compaginin la seva alta productivitat amb generositat, sociabilitat i modèstia, tindran més possibilitats de caure bé.

Retribuir sense ressentir

Si s'estableixen clares diferències retributives entre els high performers, els treballadors mitjans i els low performers, especialment pel que fa a les pujades salarials, hi ha riscos per a la cultura de convivència. Karie Willyerd, experta en estratègia empresarial i gestió del talent, ho resumeix així:

Si alguns empleats d'alt rendiment reben habitualment augments del 10% mentre que els empleats de mitjana reben un 2%, el ressentiment podria conduir a pèrdues generals de productivitat, manca d'enllaços i, fins i tot, intimidació.

Però si no es compensa prou els high performers, també es corre el risc de perdre'ls i, amb ells, al millor talent de l'empresa. La recomanació dels experts és, doncs, fer servir mecanismes de retribució variable, especialment el pagament de bonus, per marcar les diferències entre els high performers i la resta dels treballadors.

Grans càrrecs

A part de la retribució, hi ha altres atributs o actius que solen generar enveja dins de les organitzacions. Els títols i descripcions de llocs susciten discussions, especialment quan la denominació és genèrica i es considera que el rang és insuficient.

Per exemple, quan es produeixen ascensos als comitès de direcció de les empreses i es planteja si nomenar el promogut amb el títol de vicepresident, o mantenir el de director general, o si es busquen designacions alternatives, que separen el candidat de la línia de comandament, com la de vicepresident associat. Confesso que em resulta xocant el temps que de vegades es perd discutint de la denominació específica d'un lloc. La meva recomanació és que, en aquests casos, és preferible llençar per elevació i donar satisfacció als que reclamen més dignitats.

Altres actius objecte d'enveja són els despatxos, l'espai físic que ocupa el departament que s'hi dirigeix, formar part (o no) de comitès o grups presidits pel CEO, o tenir l'autonomia relativa per decidir temes importants sense autorització prèvia.

Conèixer els perfils que et pots trobar a la feina és essencial pel teu desenvolupament / pch.vector

Millor sense cares dures ni aprofitats

Parlava al començament dels cares dures, que inclou també una categoria menys lesiva, però més estesa que anomenaré aprofitats. Hi ha un exemple molt típic d'aquest comportament. Segur que ha assistit a reunions en què algú ha formulat alguna idea o proposta que una estona després és recreada i augmentada, potser fins i tot amb més brillantor, per un altre col·lega.

Sempre he pensat que posar-se el mèrit d'un altre acaba per dissuadir la gent valuosa de treballar amb un aprofitat. Per això, la meva fervent recomanació a qualsevol directiu amb persones a càrrec seu és la de sobre reconeixença dels mèrits dels seus col·legues i, per descomptat, no penjar-se medalles que no li corresponen.

Quan algú planteja oportunitats i propostes valuoses cal reconèixer-ho i retribuir-ho a qui toca. Als directius d'alt rendiment tot el reconeixement, compassat amb la motivació a la resta de l'equip. Als cares dures és millor deixar-los que busquin les seves ambicions fora del nostre entorn.