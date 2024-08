Hisenda pot revisar els comptes bancaris si fas transaccions de més d'aquests imports

Tot i que la campanya de la Renda ja ha passat, Hisenda encara continua tramitant les tasques de devolucions corresponents als contribuents que els pertoca. A més a més, l'Agència Tributària ha d'estar molt pendent sobre el frau fiscal. Per això mateix és molt important que coneguis aquests matisos envers el teu compte bancari.

Per tal de combatre el frau fiscal, treballa per mitjà de la supervisió de tota mena de comptes bancaris, tant de ciutadans com d'empreses. Sempre garantint la protecció de dades personals i fiscals, l'ens de dret públic ha de justificar qualsevol intervenció.

Drets i límits

És molt comú que Hisenda sol·liciti informació per controlar que no s'ha produït cap infracció. Per fer-ho, podeu sol·licitar-la directament al contribuent, fer-ho per mitjà d'una inspecció tributària o, finalment, demanant dades de tercers. En qualsevol d'aquests casos, tal com recull la Llei 58/2003 General Tributària, el contribuent té dret a ser informat i conèixer quin és l'estat dels seus tràmits a cada moment.

Per fer una supervisió coherent, Hisenda marca la línia en 3.000 euros; a partir de la quantitat esmentada, les transaccions que no estiguin ben justificades són susceptibles de ser revisades. En cas de no poder justificar moviments com l'ingrés d'una quantitat que excedeixi aquesta xifra, per exemple, la sanció pot assolir els 2.500 euros.

Compte amb les quantitats que transfereixes sense justificació / freepik

Sancions greus

Altres casos més greus, com ara la transferència de quantitats superiors als 10.000 euros sense un avís previ a Hisenda i sense que la seva legitimitat quedi demostrada, poden comportar multes d'entre 60.000 i 150.000 euros.

Tampoc els pagaments en efectiu estan fora de perill. Si es detecta un desemborsament superior a 1.000 euros, una quantitat màxima estipulada, la sanció pot representar un 25% del total del pagament. Així doncs, en cas de fer un pagament d'aquestes característiques, s'haurà d'executar mitjançant transferència bancària.