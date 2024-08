«Vols còpia?»: Per què el Banc d’Espanya recomana demanar sempre el resguard quan pagues amb targeta?

Tot i estar alerta, pagar amb targeta de crèdit o dèbit té el seu risc. Saps que cada any es produeixen gairebé un milió d’operacions fraudulentes amb aquest mètode de pagament? En la majoria dels casos (77%), l'estafa té lloc mentre fas una compra ‘online’, però 2 de cada 10 es produeixen quan paguem físicament. I cal anar, especialment en compte a estiu i durant les festes de Nadal, dues èpoques propícies per caure en aquest tipus de trampes.

El més habitual és que el lladre et dupliqui la targeta o te robi per fer-la servir ell fraudulentament. Altres vegades, però, som nosaltres mateixos els qui els ho posem fàcil en comprar ‘online’ en pàgines falses que tenen l’aparença de les webs originals. Sense saber-ho, a més de no rebre el producte, haurem donat totes les nostres dades bancàries als estafadors i aquests les podran fer servir per gastar.

Tot i que la regla general és que tots els bancs tenen l’obligació de tornar-nos els diners davant un robatori o ús fraudulent, hi ha excepcions.

Robatori o pèrdua

Si perdem o ens roben la targeta i la fan servir sense el nostre consentiment, som responsables dels primers 50 euros que es gastin fraudulentament fins al moment que comuniquem a l’entitat l’incident i sol·licitem la cancel·lació de la targeta. És a dir, si la quantitat que ens han robat són 300 euros, abans de cancel·lar la targeta, el banc ens n’haurà de tornar 250. En canvi, si notifiquem ràpidament la pèrdua de la targeta al banc i els lladres fan després alguna operació, l’entitat ens n’haurà de retornar la totalitat.

Quan ens cobren de més

Però, què passa si ens carreguen a la targeta una quantitat que no és correcta, ja sigui per error o per frau? Doncs aquí és on entra l’advertència del Banc d’Espanya.

Quantitat correcta

Quan una persona fa una compra, el més important és que es comprovi que la quantitat que ens carregaran és la correcta. És per això que cal fixar-se en el que posa a la pantalla del terminal de punt de venda (TPV) abans d’acostar-hi el mitjà de pagament -targeta o mòbil- o revisar mitjançant la firma ‘online’ que l’import és correcte. I el Banc d’Espanya recomana, a més, respondre afirmativament a la pregunta de «vols còpia?» per assegurar-se que l’import del càrrec que apareix al tiquet és el correcte.

La ‘còpia’ és el resguard del TPV que recull els detalls del pagament que acabem d’efectuar. El Banc d’Espanya assenyala que és convenient assegurar-se que t’han cobrat la quantitat adequada (l’import correcte) abans d’acostar-hi la targeta ‘contactless’ o el mòbil amb tecnologia NFC (per pagar amb el telèfon mòbil). I demanar la còpia posteriorment, per si calgués reclamar alguna cosa.

I més, tenint en compte que els mètodes de pagament actuals –‘contactless’ i pagament amb el mòbil– no sol·liciten posar el PIN si l’import no supera els 50 euros.