Vols saber en què gastes els diners segons a la comunitat autònoma a la qual pertanys?

A Espanya, els ciutadans es gasten de mitjana anual uns 13.120 euros per persona. Dins aquestes despeses trobem diferències segons la regió (comunitat autònoma). Per exemple, a Madrid gasten més diners en comprar llibres; en canvi, a Canàries se'ls gasten en el sector de l'estètica i la perruqueria. En el cas dels bascos, ho fan en el sector de la restauració. T'agradaria saber en què gastem els diners segons la comunitat autònoma?

Són dades de l'última Enquesta de Pressupostos Familiars publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), corresponents a l'any passat, que analitzats altrament revelen que els gallecs gasten quatre vegades més que els navarresos en joies o els asturians també quatre vegades més que no pas els catalans en jocs d'atzar.

On es gasta més en pa? I en carn o en tabac?

Les dades de l'INE permeten saber que els gallecs són els que gasten més en pa (344 euros per persona, comptabilitzada tota la població), els navarresos en carn (601 euros) i els gallecs en tabac (126 euros).

Els aragonesos són els que més diners destinen a olis i greixos (101 euros), els asturians a vi (prop de 54 euros) i els murcians a cervesa (més de 61).

A l'electricitat són els balears (gairebé 461 euros), al gas els de La Rioja (234) i a productes farmacèutics els madrilenys (151). En despeses d'automòbil són els extremenys els líders (512), en animals domèstics els gallecs (al voltant de 189 euros) i en jocs d'atzar els asturians (gairebé 95 euros).

Qui gasta més en tabac a Espanya? / Marina López

Els madrilenys són els primers en despesa en llibres (47 euros per persona i any), els navarresos en paquets turístics (gairebé 174 euros), els bascos en restauració, és a dir, a dinar fora de casa (1.422), els canaris en perruqueria i estètica (125) i els gallecs a comprar joies, bijuteria i rellotgeria (43 euros).

Diferències de fins a quatre vegades

Comparant les despeses màximes amb les mínimes en aquests subgrups es troben diferències de fins a quatre vegades, això sí, deixant a part el desemborsament en gas, que a La Rioja multiplica per 10 el de les Canàries (234 davant de 23,50 euros), en aquest cas per òbvies raons climatològiques.

La causa de moltes de les altres diferències no és tan evident. Les més grans es produeixen entre els gallecs, que gasten 43 euros a l'any per persona en joies, bijuteria i rellotgeria, i els navarresos, que en destinen menys d'11; i entre els asturians, que paguen en jocs d'atzar gairebé 95 euros, i els catalans, que no arriben als 24 euros, en tots dos casos al voltant de quatre vegades més.

Els asturians gasten més del triple que els extremenys en vi (prop de 54 euros a l'any per 16,50), i no gaire lluny del triple hi ha els gallecs dels extremenys en despesa en animals domèstics (al voltant de 189 euros per una mica més i 69).

Dues vegades i mitja més diners fan servir de mitjana els navarresos que els canaris en paquets turístics (gairebé 174 euros davant de 68) i més del doble els madrilenys que els andalusos en llibres (47 davant de 21 euros) i els aragonesos que els valencians en oli (101 davant de 47 euros).

Aproximadament, el doble es deixen de mitjana els madrilenys que els extremenys en productes farmacèutics (151 per gairebé 73 euros), els gallecs que els catalans en tabac (126 per 63) i els murcians que els castellanomanxecs en cervesa (61 per 31 euros per persona i any).

Hi ha prou diferència també entre els 1.422 que gasten els bascos en restauració i els 812 dels canaris (un 75% més); entre els prop de 512 euros que desemborsen els extremenys als seus automòbils i els 294 dels bascos (74%); entre els gairebé 461 euros que destinen els balears a l'electricitat i els 274 dels de La Rioja (68% més); i entre els 601 euros que els navarresos destinen a comprar carn i els gairebé 372 dels canaris (62% més).

Les diferències més baixes dels subgrups analitzats es donen en la despesa en pa i cereals, un 33% entre gallecs (344 euros) i castellanomanxecs (259), i en el desemborsament en perruqueries i establiments d'estètica, només un 24% entre canaris (125 euros) i extremenys (101 euros).

Els canaris són els que més gasten en perruqueria i estètica / Jordi Bataller

Casa i alimentació, el primer a tot arreu

Malgrat totes aquestes diferències, a totes les comunitats es gasta a grans trets en les mateixes coses. En primer lloc, es destinen els diners a pagar l'habitatge i els seus subministraments (aigua, electricitat, gas, etc.), a la qual cosa va una mitjana de 32 euros de cada 100, que puja a 35 a Catalunya, Madrid i el País Basc i baixa fins a 27 a Galícia.

Després, 16 euros més de cada 100 -i amb això ja gairebé és la meitat- van a alimentació i begudes no alcohòliques, una mica més, 19, a Múrcia, i una mica menys, 14, a les Balears i Madrid.

A transport es destinen 12 euros de cada 100, amb un màxim de 14 a les Canàries, Cantàbria i Castella-la Manxa i un mínim de 9 al País Basc; i a restaurants i hotels 10, que s'eleven a 13 a La Rioja i es queden en 9 als dos arxipèlags, les dues Castelles, Catalunya i Galícia.

Encara són menors les diferències en el que es gasta en lleure i cultura (5 euros de cada 100), en vestit i calçat, en mobles i altres articles de la llar i en sanitat (4 euros de cada 100 en els tres casos), en comunicacions (3), en begudes alcohòliques i tabac (prop de 2) i en ensenyament (una mica més d'1), mentre la resta va a altres béns i serveis.