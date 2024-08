La Seguretat Social reclama ajudes concedides als beneficiaris

Quan no arribes a un mínim per cobrir les necessitats bàsiques en l'àmbit d'economia familiar, pots recórrer a l'Ingrés Mínim Vital. Aquesta prestació vol evitar la pobresa extrema i l'exclusió social. A més, aquesta ajuda incentiva a buscar feina a través de recursos per a l'ocupació i la cooperació activa amb diverses administracions públiques. Però, què passa si l'estàs rebent? La Seguretat Social te la pot reclamar?

No obstant això, l'Institut Nacional de la Seguretat Social podrà sol·licitar als seus beneficiaris la devolució total de l'ajut econòmic rebut per aquest concepte si detectés que hi hagués hagut un error en el pagament, fins i tot, si la decisió no fos imputable al beneficiari.

Així podrà revisar d'ofici, en perjudici dels beneficiaris, els actes relatius a la prestació d'ingrés mínim vital, sempre que aquesta revisió s'efectuï dins del termini màxim de quatre anys des que es va dictar la resolució administrativa que no hagi estat impugnada. Així mateix, en aquest cas pot declarar d'ofici i exigir la devolució de les prestacions percebudes indegudament.

Causes

"L'entitat gestora, podrà procedir en qualsevol moment a la rectificació d'errors materials o de fet i els aritmètics, així com les revisions motivades per la constatació d'omissions o inexactituds a les declaracions del beneficiari, així com a la reclamació de les quantitats que, si s'escau, s'haguessin percebut indegudament per aquest motiu. Jurisdicció Social", s'indica a la pàgina web de la Seguretat Social.

També, "quan mitjançant resolució s'acordi l'extinció o la modificació de la quantia de la prestació a conseqüència d'un canvi en les circumstàncies que en van determinar el càlcul i no hi hagi dret a la prestació o l'import a percebre sigui inferior a l'import percebut, els beneficiaris de la prestació estaran obligats a reintegrar les quantitats percebudes indegudament, mitjançant el procediment establert al Reial decret 148/1996, de 5 de febrer, pel qual es regula el procediment especial per al reintegrament de les prestacions de la Seguretat Social indegudament percebudes i al Reial decret 1415/2004, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social".

Estigues al cas per si la Seguretat Social et demana els imports prèviament acceptats i ingressats / freepik

Per a la devolució dels diners cobrats de manera indeguda es fixarà un termini voluntari de lliurament. Passat aquest es podran aplicar els corresponents recàrrecs i començarà la meritació d'interessos de demora, sens perjudici que aquests últims només siguin exigibles respecte del període de recaptació executiva. En els supòsits que es determinin reglamentàriament, l'entitat gestora podrà acordar compensar el deute amb les mensualitats de l'ingrés mínim vital fins a un determinat percentatge màxim de cada mensualitat”.