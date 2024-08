Vols saber quan rebràs la carta acreditativa per reservar les vacances amb l'Imserso?

Si estàs esperant el programa de Turisme 2024/2025 de l'Imserso, estàs de sort perquè en les pròximes setmanes s'enviaran les cartes d'acreditació als usuaris del programa, segons ha revelat l'Institut de Majors i Serveis Socials en declaracions a Europa Press. El nou concurs es preveu que s'iniciï sense retards. Així doncs, a inicis de setembre, a tot tardar durant la primera quinzena, pots rebre la carta d'acreditació.

En aquest sentit, l'organisme, dependent del Ministeri de Drets Socials, ha assenyalat que aquestes missives contindran el nou número clau per a cada pensionista de cara a tota la temporada, a més del dia i el tipus de viatge assignat. A això, recorda, s'uneix que les cartes també proporcionen tots els detalls sobre les destinacions, les dates i els preus de cada viatge del programa.

Preus i durades

Sobre això, a finals de juny ja es va confirmar que les estades -el termini de les quals per a noves inscripcions va finalitzar el 22 de juliol dins d'un programa que comptarà una altra vegada amb 886.269 places i serà gestionat novament per Ávoris Corporación Empresarial- seran de nou amb règim de pensió completa, en habitació doble a compartir en hotels seleccionats per l'Imserso que disposin de zones comunes accessibles, mentre que a capitals de província l'allotjament serà en règim de mitja pensió. El que variarà, però, serà el cost depenent de la destinació i la durada:

Zones de costa peninsular ( Andalusia , Catalunya, Múrcia i Comunitat Valenciana) amb transport: Per a una estada de nou nits, el preu serà de 290,07 euros i per a una de set nits, 228,93 euros.

Per a una estada de nou nits, el preu serà de 290,07 euros i per a una de set nits, 228,93 euros. Zones de costa peninsular (Andalusia, Catalunya , Múrcia i Comunitat Valenciana) sense transport: Per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,65 euros i per a una de set nits, 210,72 euros.

Per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,65 euros i per a una de set nits, 210,72 euros. Les Balears amb transport: Per a una estada de nou nits, el preu serà de 331,49 euros i per a una de set nits, 267,63 euros.

Per a una estada de nou nits, el preu serà de 331,49 euros i per a una de set nits, 267,63 euros. Les Balears sense transport: Per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,77 euros i per a una de set nits, 210,47 euros.

Per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,77 euros i per a una de set nits, 210,47 euros. Canàries amb transport: Per a una estada de nou nits, el preu serà de 435,95 euros i per a una de set nits, 355,30 euros.

Per a una estada de nou nits, el preu serà de 435,95 euros i per a una de set nits, 355,30 euros. Canàries sense transport: Per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,65 euros i per a una de set nits, 210,39 euros.

Per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,65 euros i per a una de set nits, 210,39 euros. Turisme d'escapada (circuits culturals amb 5 nits): 293,16 euros.

293,16 euros. Turisme d'escapada (natura amb 4 nits): 286,82 euros.

286,82 euros. Turisme d'escapada (capitals de província de 3 nits): 124,68 euros.

124,68 euros. Turisme d'escapada (Ceuta i Melilla 4 nits): 286,82 euros.

Què podràs fer en les escapades de l'Imserso? / | EFE

Prendre mesures

Més enllà de durada i preus, davant d'un programa que ha estat objecte de crítiques per part del sector, l'Institut, el passat dilluns, va constatar en una reunió recent amb les patronals l'existència d'incompliments en el desenvolupament del programa per part de l'adjudicatari, que "van minvar la satisfacció i l'experiència dels beneficiaris, alhora que va afectar negativament l'operativitat i la imatge de les agències de viatges".

Per això, l'Imserso es va comprometre a prendre les mesures necessàries perquè aquests incompliments "no es tornin a produir" al proper programa. A més, l'entitat va transmetre a les agències de viatges que el proper concurs de viatges començarà en "els terminis estipulats".