Les pàgines web a les quals mai has d'entrar segons la Guàrdia Civil

Navegar per Internet, tot i que, cada vegada és més segur, també té certes escletxes. S'hi troben els ciberdelinqüents, especialitzats a robar-nos les dades personals i bancàries. Així doncs, conèixer totes les recomanacions per part dels especialistes és el més recomanable. En aquest cas, la Guàrdia Civil ens explicarà què hem de fer per evitar patir frau en certes pàgines web.

Com en un joc de gat i ratolí, els dolents s'afanyen a sofisticar els seus paranys alhora que els bons s'esforcen a detectar-los i desemmascarar-los. Així, en col·laboració amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), la Guàrdia Civil ha advertit els usuaris sobre les pàgines web que han d'evitar per qüestió de seguretat.

No és cap novetat, però sí un recordatori important a evitar: compte amb els perills que ens poden aguaitar en aquelles webs que no utilitzen connexions privades, que són totes les que no fan servir el protocol https. En elles, la informació personal que puguem introduir pot quedar exposada a tercers.

No entris a webs que no tinguin aquestes credencials / DC Studio

En l'actualitat, els mateixos navegadors que fem servir ja solen advertir-nos d'aquelles connexions que no són privades, si bé no són poques les persones que ignoren l'advertiment sense haver llegit -i encara menys, haver processat- l'advertiment.

La Guàrdia Civil recomana assegurar-se que la web on volem ingressar comenci per "https://" o si teniu la icona del cadenat a la barra d'adreces del navegador, senyal d'una connexió segura.