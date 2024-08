Pots reclamar fins a 4.000 euros si ets pensionista i compleixes aquestes condicions

L'Agència Tributària reconeix que va cobrar de més en la tributació de l'IRPF a algunes persones que van cotitzar fins al 1978 a la Mutualitat Laboral de Banca. Això vol dir que, hi haurà pensionistes que poden arribar a cobrar fins a 4.000 euros com a devolució de l'organisme públic. L'import dependrà de la vida laboral personal. Així doncs, és important estar atents a les declaracions de l'Agència Tributària en aquesta matèria, per tal de reclamar les quantitats que ens pertoquin.

Una sentència del Tribunal Suprem va ser el detonant. La mateixa reconeix que els actuals pensionistes que van cotitzar a la Mutualitat Laboral de Banca tenien dret a una reducció fiscal del 100% pel cotitzat fins al 31 de desembre de 1966, i d'un 25% pel cotitzat entre l'1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978.

Deute per cobrament indegut

A més, aquesta mateixa sentència fa pensar que l'Estat també hauria contret un deute, per cobrament indegut, amb treballadors que durant les mateixes dates van cotitzar altres mutualitats professionals com les de la construcció, siderometal·lúrgica, elèctriques, pesca o drassanes.

Et retornaran el que hagis pagat de més / Ededchechine / Freepik

A través d'una rectificació de l'autoliquidació de l'IRPF pels anys no prescrits -els quatre darrers exercicis (des del 2019)- és com els afectats hauran de reclamar el que se'ls deu i, atenció, perquè en cas que els beneficiaris hagin mort, seran els seus hereus els que tinguin dret a reclamar la quantitat corresponent.