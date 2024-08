La pensió per jubilació el 2024 ha augmentat més d'un 9%

Aquest 2024 els nous jubilats han tingut la sort de començar a cobrar una pensió més elevada, arribant a un augment del 9,38%. Així doncs, els 201.260 nous jubilats d'aquest 2024 han pogut rebre una prestació mensual mitjana de 1.559 euros mensuals.

Segons l'estadística publicada el passat dimarts, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, aquesta pujada anual de més del 9% és la més elevada, almenys, des del 2008 (exercici del qual parteix el comunicat de la Seguretat Social) i fa que la prestació mitjana de les noves altes de jubilació sigui, ara, gairebé el 50% més elevada del que ho era aleshores (en concret, l'augment ha estat del 48,2%).

En particular, la pensió mitjana de les noves altes en el règim general s'ha incrementat el 8,92% fins al juliol (respecte al mateix període del 2023), fins a assolir els 1.666 euros al mes.

Creixen les jubilacions demorades i baixen les anticipades

De les noves altes els primers 7 mesos de l'any (201.260), la xifra de jubilacions anticipades es redueix considerablement i se situa per sota del 30% del total (28,5%), fins als 57.374; mentre que el 2019 eren el 40%. El 71,5% hi van accedir amb edat ordinària (143.835). D'aquestes, un 9,9% de les altes corresponen a la modalitat de jubilació demorada, davant del 4,8% que suposaven el 2019. Des del 2022 estan en vigor uns nous incentius de demora i també es va reconfigurar el marc de la jubilació anticipada.

Segons la informació del Ministeri, la mitjana de temps de resolució dels expedients al juliol (última dada disponible) va ser de 9,29 dies en el cas de la pensió de jubilació i de 9,45 dies en el cas de les pensions de viduïtat. El departament que dirigeix Elma Saiz recorda que el termini màxim de resolució en aquests procediments, segons el reial decret 286/2003 del 7 de març i el reial decret 1192/2021, de 3 d'agost, és de 90 dies tant en les prestacions de jubilació com a les de viduïtat.

Les prestacions per viduïtat també han pujat la mitjana mensual / freepik

Jubilació: la nòmina mensual total puja el 6,84%

Les dades de la Seguretat Social mostren que, amb dades fins a l'agost en aquest cas, la nòmina mensual de les pensions de jubilació ha pujat el 6,84% aquest mes respecte al mateix període de l'any passat, fins a assolir els 9.378,6 milions d'euros.

La pensió mitjana de jubilació (no només de les noves altes) se situa ara a 1.444,27 euros (el 4,99% més que a l'agost de l'any passat). Per règims, la pensió mitjana de jubilació procedent del Règim General és de 1.602,8 euros mensuals, mentre que la més baixa la registra el Règim Especial d'Autònoms, amb 964,2 euros. A la Mineria del Carbó, la mitjana de jubilació mensual se situa en 2.805,2 euros, i és de 1.600,1 euros al Règim del Mar.

El nombre de prestacions contributives de jubilació a l'agost és un 1,77% més elevat que el mateix mes de l'any anterior i arriba a la xifra de 6.493.622 pensions.

Conjunt del sistema

L'estadística de la Seguretat Social aporta dades sobre el conjunt de prestacions contributives del sistema, no només les de jubilació. Així, la pensió mitjana del sistema de la Seguretat Social puja a 1.256,7 euros aquest mes, un 5,1% més que fa un any. Aquesta mitjana inclou la quantia de les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i en favor de familiars). La nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social ha arribat a 12.828,7 milions d'euros a l'agost.

País Basc, al capdavant. Extremadura, al darrere

Per comunitats autònomes, la pensió mitjana contributiva més alta es localitza al País Basc (1.553,88 euros), seguit d'Astúries (1.466,98 euros), Madrid (1.460,86) i Navarra (1.441 euros).

A Catalunya, la pensió mitjana contributiva es va situar a l'agost en 1.307,24 euros, per darrere també de les d'Aragó (1.330,44) i de Cantàbria (1.328,49 euros).

Extremadura anota la menor pensió mitjana contributiva del sistema de la Seguretat Social (1.056,13 euros), que se situa darrere de les de Castella i Lleó (1.256,18 euros), La Rioja (1.243,91), Balears (1.171, 57), Castella-la Manxa (1.168,54), Canàries (1.143,23), Andalusia (1.125,45) i Galícia (1.076,72 euros).

Per classe de pensió

Tres quartes parts de la nòmina de pensions contributives corresponen a pensions de jubilació, com és habitual. En concret aquestes pensions suposen el 73,1% de la nòmina, 9.378,6 milions d'euros. A pensions de viduïtat s'han destinat 2.110,9 milions d'euros, mentre que la nòmina de les prestacions per incapacitat permanent és de 1.133,2 milions; la d'orfandat, a 171,8 milions d'euros i la de les prestacions a favor de familiars, a 34,3 milions.

Dels 10,2 milions de pensions contributives abonades, 6,5 milions són de jubilació, 2,4 milions són de viduïtat, i la resta corresponen a pensions d'incapacitat permanent (974.169), orfandat (341.987) i a favor de familiars (46.196). El nombre de pensions creix a un ritme interanual de l'1,4%.

A l'agost, el nombre de pensionistes (de tota mena) ha estat de 9,2 milions. D'aquests, 4,7 milions són homes i 4,6 milions de dones. La proporció de pensions per pensionista es manté en 1,1 prestacions per persona.

La pensió de jubilació és la principal per a 6,4 milions de persones. El 60% són homes; en el cas de la pensió de viduïtat, dels 1,5 milions de persones que la perceben com a principal prestació, el 96% són dones. D'altra banda, hi ha 969.706 perceptors d'incapacitat permanent, 323.891 d'orfandat i 45.619 de la prestació a favor de familiars.

Les dones representen un 96% de les beneficiàries envers la pensió de viduïtat / stockking

Amb complement de bretxa de gènere: 70,5 euros de mitjana

A l'agost, 820.219 pensions compten amb el complement per a la reducció de la bretxa de gènere, de les quals en un 89,4% els titulars són dones (733.239). L'import mitjà mensual d'aquest complement a la pensió és de 70,5 euros. Del total de pensions complementades, el 24,3% correspon a pensionistes amb un fill (199.131); el 47% dels beneficiaris, amb dos fills (385.702); el 18,7% ho percep per tres fills (153.659), i per quatre fills, el 10% (81.727).

Aquest complement, vigent des del febrer del 2021, consisteix en una quantia fixa, després de la revaloració aplicada el 2024, de 33,20 euros al mes per fill. Se sol·licita alhora que se sol·licita la pensió.

Classes Passives

Per la seva banda, la nòmina mensual de pensions de Classes Passives va pujar a 1.575,4 milions d'euros el mes de juliol (última dada disponible). Aquesta xifra suposa un augment de 104,7 milions d'euros respecte de l'any anterior, un 7,1% més. El nombre de pensions en vigor va ser de 710.914, que són 15.190 pensions més que el mateix mes de l'any anterior (2,2% de variació anual).