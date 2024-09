Descobreix els canvis en els preus dels aliments per la tornada a la rutina

L'estiu s'està acabant, ja hem entrat al setembre i amb ell, tornen les rutines escolars, etc. Així doncs, ara és el moment de tornar-nos a situar i tornar a posar la nostra vida i llar en ordre. Ara, segurament, ens haurem de tornar a estrènyer el cinturó perquè les despeses creixeran amb l'escola, activitats esportives, etc. Però què passa amb la nevera? Que tocarà tornar-la a emplenar per a fer front a la rutina diària. La novetat d'aquest any és que la compra, ara al setembre, ens sortirà més econòmica. La llet i la pasta han abaixat els preus. A més, eliminar l'IVA dels aliments bàsics com l'oli d'oliva, és fonamental per l'estalvi. Així doncs, segons els indicadors, aquesta tornada "a l'escola" (rutina) serà més suportable que no pas altres anys.

I és que, a l'espera que d'aquí un parell de setmanes es conegui la dada definitiva de l'IPC d'agost, la veritat és que, per exemple, en un any la llet sencera s'ha abaratit un 0,7% i la desnatada un 4,2%, les farines han baixat un 0,4%, les pastes alimentàries un 0,9% i els olis un 11,8%. En el que portem de 2024, el preu dels llegums s'ha reduït un 8,3%, el del peix fresc un 2,9% i el del pollastre un 0,5%. Tot i que els últims 12 mesos l'oli d'oliva ha pujat un 3,7%, es tracta d'un registre bastant més moderat que el 38,3% d'increment que marca a la seva taxa anual.

Frescos i bàsics

Aquests dies, les llars també compren productes frescos com ara les carns més comunes –boví, pollastre i porc i salsitxes–, peix congelat i fruites i hortalisses, entre les quals destaquen les utilitzades com a base a la cuina, fonamentalment pebrots, pastanagues, carabassons o porros. De tots aquests productes, els dos primers grups (el de les carns i els peixos) no compten amb l'IVA reduït dels aliments, que sí que tenen d'altres de considerats bàsics com el pa, les fruites, les verdures, l’arròs, la llet i els ous. Fins al 30 de setembre, continuaran lliures de l'impost i, a partir de l'octubre i fins a finals d'any, tributaran al 2%. El 2025, la taxa pujarà al 4%, segons va acordar el Govern fa un parell de mesos.

L'IVA en els productes frescos pujarà al 2% a l'octubre / freepik

A més, algunes cadenes de supermercats estan anunciant ofertes aquests dies, entre les quals el líder de la distribució alimentària a Espanya Mercadona, ha anunciat una baixada del preu de l'oli d'oliva.

L'operació rebost, indica l'Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas), suposa "un consum extraordinari de productes d'alimentació molt concrets que té lloc durant uns quants dies". Per a això, les més de 300 plataformes logístiques amb les quals compten els supermercats "treballen a ple rendiment per respondre a una concentració de la demanda d'aliments específics i bàsics amb els quals es prepara el curs escolar, com ara llegums, llet, formatge, oli, ous, sucre, farines o pasta", afegeix la patronal dels supermercats, que agrupa Mercadona, Lidl, DIA, Aldi, AhorraMas i altres ensenyes regionals.

Tot això requereix un important esforç logístic. "La capacitat de preveure amb temps una afluència de públic extraordinària, tant en botiga com en el canal electrònic i, per tant, oferir als consumidors els productes que necessiten en moments concrets com ara la tornada de les vacances és fruit d'un treball en què la digitalització juga un paper molt rellevant", va remarcar Nuria Cardoso, directora de Comunicació d’Asedas.

Compra 'online'

Segons l'entitat, aquest és un període en què també augmenta la compra 'online', ja que un 30% dels consumidors fan la seva compra per Internet. Aquesta modalitat, això no obstant, no és encara gaire popular a Espanya. Segons la Taula de Consum del Ministeri d'Agricultura i Alimentació només un 2,2% dels consumidors l'utilitzen, mentre que les últimes dades del VIII Observatori de Comerç Electrònic en Alimentació d'Asedas i les universitats Complutense i Autònoma de Madrid reflecteixen una baixada del 5% en tota la compra de gran consum, que inclou tant aliments com drogueria i perfumeria.