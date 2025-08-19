Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
La Seguretat Social informa que estar donat d'alta per menys hores de les que corresponen perjudicaria la cotització
Aquests són els requisits clau perquè la Seguretat Social pugi la pensió de viduïtat
Pedro Sanjuán
Si ets un treballador i no vols cobrar menys dels que toca quan arribi el moment de jubilar-te, és essencial comprovar que les cotitzacions a la Seguretat Social coincideixin amb el teu temps real de treball.
Aquest informe és un dels documents més importants que té un treballador, ja que recull tota la informació al llarg dels anys d'on i quan has treballat en un lloc i mantenir-lo actualitzat serveix per comprovar que no hi ha errors en les dates d'alta i baixa a la Seguretat Social.
Per això, és important saber com es poden evitar errors i corregir les dades incorrectes des de la mateixa seu electrònica de l'administració pública, de manera que al document es pugui llegir la informació correcta de la teva vida laboral.
Com es pot corregir en cas d'error?
Podeu consultar l'informe per via telemàtica de diferents maneres. La més directa és fer-ho des del portal web 'La teva Seguretat Social' i també a la nova aplicació que s'ha habilitat per a Android i iOS. El document es pot descarregar per SMS, sense certificat digital mitjançant un correu electrònic, amb Cl@ve PIN i amb certificat digital.
Per rectificar els errors, hauràs d'accedir a 'Rectificació d'informes de vida laboral', a la Seu Electrònica de la TGSS. Un cop a dins, hauràs de clicar sobre 'Obtenir accés' i entrar a 'Consultar la vida laboral'. Posteriorment, ingressa a ‘Informar d’un error’ i adjunta la documentació que acrediti els períodes de cotització correctes. Per acabar, hauràs de registrar-te i prémer sobre ‘Informar d’un error’, adjuntant la documentació amb la informació correcta i rectificada.
Tenir actualitzat l'informe laboral és essencial, ja que l'organisme de la Seguretat Social informa que estar donat d'alta per menys hores de les que corresponen perjudicarà la cotització de l'empleat, cosa bàsica per accedir a les prestacions essencials de la Seguretat Social, com ara la pensió de jubilació.
