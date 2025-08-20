Helena Soto, experta en finances, revela l'aspecte més important per invertir en habitatge: "Sense això comets errors que et costaran molts diners"
Al seu compte d'Instagram, l'experta ordena de més a menys nou factors a tenir en compte quan inverteixes
Pedro Sanjuán
Saber com, quan i en què són alguns dels factors determinants quan es tracta de fer grans inversions, entre les quals cal destacar l'adquisició d'un habitatge. La ubicació, el timming o el finançament també poden jugar un paper important en la teva inversió.
D'això en parla Elena Soto al perfil d'Instagram, on compta amb més de 180.000 seguidors. Soto fa contingut en xarxes socials relacionat amb finances i economia, i en un dels seus últims vídeos explica què és, segons ella, el més important quan inverteixes en una casa: "Sense això cometràs errors que et costaran molts diners".
Al vídeo, qualifica de l'u al nou com són d'importants alguns dels factors a tenir en compte, sent la primera posició la més rellevant a l'hora d'invertir.
La mentalitat correcta i una bona ubicació
Tenir diners per invertir és el menys considerable: "No ha de ser el teu". El finançament el posa al sisè esglaó dels nou: "És indispensable conèixer les regles del joc i fer-les servir a favor teu".
La importància dels impostos es troba al cinquè esglaó: "Usar-los a favor teu et pot estalviar molts diners". La xarxa de contactes és la quarta més rellevant, encara que no cal que la tinguis abans: "Si no en tens, la pots crear". Tenir ingressos alts et pot ajudar al començament, però els inversors de veritat fan negocis a llocs on no els demanen els ingressos, per la qual cosa és la segona cosa menys important, explica Soto.
El setè factor més determinant és esperar el moment perfecte, encara que no és una cosa decisiva: "Sempre és bon moment per comprar bé".
Tenir bona mentalitat és el segon factor més determinant. Finalment, Soto atribueix la tercera posició en la classificació particular de prioritats a la ubicació, ja que recalca que "és millor la pitjor casa del millor barri que la millor del pitjor".
Educació financera, el més important
Al vídeo, Helena Soto acaba assenyalant quin és el factor veritablement determinant quan es tracta d'una compra d'habitatge: la teva educació financera. "Sense això cometràs errors que et costaran molts diners". Sense ella, la resta no serveix, escriu al seu post d'Instagram. Amb ella, pots començar fins i tot des de zero.
