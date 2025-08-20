La justícia ho explica: perquè sigui vàlida la donació d'un immoble hi ha d'haver una escriptura pública
L'Audiència Provincial d'Àvila en una de les sentències va reafirmar que, encara que hi hagi un acord familiar, també hi ha d'haver una escriptura pública perquè sigui vàlida la donació d'un immoble
Sheila Noda
Perquè sigui vàlida la donació d'un immoble hi ha d'haver una escriptura pública, on s'expressin els béns donats i el valor de les càrregues que hagi de satisfer el donatari, segons estableix l'article 633 del Codi Civil. En cas contrari, la donació no té efectes jurídics.
Així va passar amb una disputa en el repartiment de l'herència d'un matrimoni que va finalitzar amb una sentència de l'Audiència Provincial d'Àvila en què es rebutja l'argument d'una de les filles, que sostenia que els pares van dividir els béns en vida entre els seus descendents.
En què va consistir el conflicte?
La sentència recent, del maig del 2025, refereix que el conflicte va sorgir després de la mort dels dos progenitors, que van deixar com a herència un habitatge i un compte bancari, el valor total del qual supera els 30.000 euros.
El repartiment de l'herència va ser recorregut per la filla que al·legava que el patrimoni dels pares ja s'havia repartit en vida mitjançant l'elaboració de lots i un sorteig familiar celebrat als anys noranta. No obstant això, els germans no hi van estar d'acord i van portar el cas davant dels tribunals perquè no hi havia acord sobre l'inventari ni sobre la naturalesa dels béns.
D'una banda, la filla va plantejar que existia un document privat, però els seus germans van argumentar que sense la corresponent escriptura pública la donació no tenia validesa.
La posició de la justícia
La conclusió del Jutjat de Primera Instància d'Arenes de Sant Pere, assenyalava que no s'havien aportat proves suficients que hi hagués hagut una donació del patrimoni en vida, i que el document presentat per la filla no tenia les firmes dels progenitors i de la resta dels hereus.
Així mateix, l'Audiència Provincial d'Àvila va confirmar la sentència anterior i va insistir que la llei i la jurisprudència exigeixen formalitat estricta per al repartiment anticipat de béns immobles, com estableix la doctrina del Tribunal Suprem i l'article 633 del Codi Civil.
De la mateixa manera, sosté que, encara que existís un acord privat familiar, la manca d'escriptura pública i l'absència de menció a la partició als testaments posteriors dels progenitors priven d'eficàcia qualsevol repartiment realitzat en vida.
