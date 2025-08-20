Per què la gent mira la part de darrere dels ventiladors? Aquest és el truc dels electricistes per estalviar a la factura de la llum
Aquest mètode t'ajudarà a saber quant consumeix un electrodomèstic i així calcular-ne la despesa
Luis Miguel Mora
Milers de consumidors tenen por d'encendre l'aparell de l'aire condicionat perquè saben que la factura després de l'estiu serà més cara. En els mesos de més calor, el preu de la llum puja a causa de l'alta demanda, que fa que les elèctriques hagin de produir més per abastir totes les llars amb prou quantitat d'electricitat perquè no es produeixi cap altra apagada. Per això, si vols saber quant gastarà el teu ventilador o qualsevol altre electrodomèstic només has de fer aquest càlcul.
A moltes llars augmenta la preocupació per la despesa energètica que aquests aparells suposen, especialment en un context d'inflació i preus inestables. En els darrers anys, els usuaris estan parant atenció a l'ús que fan dels electrodomèstics. Ja no només es tracta de confort ni de no passar calor, sinó també de controlar la factura de la llum, i és que encendre aparells durant hores sense saber-ne el consum pot suposar una despesa important a final de mes.
Com calcular el consum d'un electrodomèstic
Un truc útil i fàcil d'aplicar és observar l'etiqueta del fabricant, que sol ser a la part posterior o inferior de l'aparell. Allí s'indica la potència en watts (W). Per exemple, si el teu ventilador indica que té una potència de 90 W, només cal dividir aquesta xifra entre 1.000 per saber quants quilowatts consumeix:
90 entre 1.000 igual a 0,09 kWh. A continuació, aquest resultat es multiplica pel preu mitjà de l'electricitat per hora. Actualment, a Espanya ronda els 0,13 euros per kWh, tot i que pot variar segons la tarifa. Després multipliques el resultat pel preu del quilowatt hora: 0,09 kWh multiplicat per 0,13 euros és igual a 0,0117 euros per hora (aproximadament 1,2 cèntims).
Per això, si el deixes encès durant 8 hores seguides, és a dir, mentre dorms, el cost seria al voltant de 10 cèntims: 0,0117 euros multiplicats per 8 és igual a 0,0936 euros.
Aquest càlcul senzill es pot aplicar a qualsevol electrodomèstic de la teva llar, cosa que permet prendre decisions per estalviar sense passar calor.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar