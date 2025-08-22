Ignacio De la Calçada, advocat laboralista, avisa els treballadors: aquesta és la trampa que usen algunes empreses per acomiadar sense pagar liquidació
Sempre has d'impugnar les faltes, encara que siguin lleus
Luis Miguel Mora
Les empreses que volen acomiadar un treballador busquen qualsevol excusa per no pagar la liquidació i al·leguen faltes menors per justificar decisions amb arguments ambigus. Aquesta pràctica és molt comuna, però genera conflictes laborals i perjudica greument els empleats que es queden sense liquidació. Així ho ha explicat l'advocat laborista de TikTok, Nacho 'd'Un Tio Legal' (@laboraltips).
Cada any, milers de treballadors a Espanya són acomiadats sense indemnització després d'haver acumulat sancions que, en molts casos, no han estat impugnades. Ignacio de la Calçada ha explicat l'estratègia que algunes empreses apliquen per aplanar el camí cap a un acomiadament disciplinari sense cost econòmic. El més preocupant és que molts treballadors cauen al parany sense saber-ho.
Els acomiadaments són cada cop més sofisticats
L'acomiadament disciplinari no comporta indemnització, però perquè sigui legal s'ha de basar en infraccions greus i demostrables. Per construir aquest expedient, algunes companyies comencen sancionant petites faltes, fins i tot quan són discutibles o falses. Si el treballador no reclama, aquestes sancions queden en ferm i es converteixen en antecedents. Més endavant qualsevol error, sigui lleu o greu, pot ser l'argument final per a una terminació de contracte sense compensació.
Treballadors i empreses en pateixen les conseqüències
El problema per al treballador és que només disposa de 20 dies hàbils per impugnar qualsevol sanció o mesura disciplinària. Si no presenteu un document de conciliació ni una demanda judicial en aquest termini, la sanció es considera ferma. Segons l'advocat Nacho, 'd'Un Tio Legal', això s'anomena "aquietar-se" a la sanció.
Per part seva, les empreses que usen aquest mecanisme poden incórrer en frau de llei si es demostra que les sancions van ser manipulades o utilitzades de forma intencionada per evitar una indemnització. En aquest cas, l'acomiadament podria ser declarat improcedent o fins i tot nul, amb les conseqüències econòmiques i legals corresponents.
El parany de les amonestacions silencioses
L'estratègia denunciada per Nacho consisteix a emetre amonestacions escrites per faltes molt greus, però sense aplicar-hi sancions econòmiques. "Com que no et toquen la butxaca, molts empleats ho deixen passar", explica l'advocat. Tot i això, no impugnar aquestes cartes implica que s'accepten. Més tard, si el treballador comet una infracció real o inventada, l'empresa ja té un historial negatiu que justifica l'acomiadament disciplinari.
El consell de l'advocat és clar: impugnar tota sanció, encara que sembli menor o no afecti el sou. "El que calla, atorga", insisteix. La prevenció jurídica és fonamental per no quedar-se sense feina... i sense drets.
