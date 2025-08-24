Quant has de pagar per l'entrada d'un pis? Aquests són els diners que necessites
La compra d'un habitatge és un projecte financer de gran envergadura que comença molt abans de la primera quota hipotecària
Pedro Sanjuán
L'accés a l'habitatge s'ha consolidat com una de les preocupacions principals per a la societat espanyola, un desafiament que, lluny d'amainar, amenaça d'intensificar-se. En un escenari marcat per l'escalada de preus, que ja registra pujades interanuals de dos dígits segons dades oficials, el somni de la casa pròpia es converteix per a molts en una cursa d'obstacles gairebé insuperable. Curiosament, aquesta situació es produeix en un context de condicions de finançament relativament favorables, amb els tipus d'interès del Banc Central Europeu mantenint l'euríbor en nivells continguts. Aquest aparent avantatge, però, topa de cara amb una barrera d'entrada infranquejable per a una gran part de la població, especialment els més joves: la necessitat de disposar d'una enorme quantitat d'estalvis per al desemborsament inicial.
La compra d'un habitatge no és una transacció simple; és un projecte financer de gran envergadura que comença molt abans de la primera quota hipotecària. El primer i més conegut requisit és l'entrada, aquest percentatge del valor de l'immoble que les entitats bancàries exigeixen que el comprador aporti de la butxaca. Però la xifra final que es necessita és molt més gran, una realitat que sovint se subestima i que constitueix el veritable filtre per accedir al mercat immobiliari.
Més enllà del 20%: la barrera invisible de despeses i impostos
La regla no escrita del mercat hipotecari espanyol estableix que els bancs, com a norma general, financen com a màxim el 80% del valor de taxació o compravenda d'un habitatge. Això obliga el comprador a tenir estalviat, com a mínim, el 20% restant per a l'entrada. Tot i això, aturar-se en aquesta xifra és un error que pot portar a una planificació financera completament irreal. A aquest 20% cal sumar-hi una sèrie de despeses i tributs associats a l'operació que eleven considerablement el desemborsament inicial.
Aquests costos addicionals poden suposar entre el 10% i el 15% del preu de l'habitatge. Inclouen les despeses de notaria i registre de la propietat, els honoraris de la gestoria i, sobretot, el pagament d'impostos. Si l'habitatge és nou, cal abonar l'IVA (10% amb caràcter general); si és de segona mà, es paga l'impost de transmissions patrimonials (ITP), el tipus del qual varia significativament segons la comunitat autònoma. A la pràctica, això vol dir que el comprador necessita tenir estalviat no un 20%, sinó prop d'un 30-35% del valor total de l'immoble. Un estudi de Qualis Credit Risk ho quantifica: de mitjana, un espanyol necessita uns 44.000 euros estalviats per poder accedir a una hipoteca, xifra que representa el 27% del preu mitjà d'un habitatge.
El mapa de la desigualtat: de 78.000 euros a les Balears a 19.000 a Ciudad Real
L'esforç econòmic necessari per comprar un habitatge a Espanya no és homogeni; és un reflex de les profundes desigualtats territorials del país. El desemborsament inicial varia de forma abismal depenent de la província, creant un mapa amb dues realitats completament oposades.
En un extrem hi ha les zones més tensionades, on la forta demanda ha disparat els preus a nivells propers als de la bombolla immobiliària. Aquí, l'estalvi necessari és una xifra prohibitiva per a la majoria. Balears lidera el rànquing, i exigeix un estalvi mitjà de 78.779 euros per a l'entrada i les despeses. La segueixen de prop la Comunitat de Madrid, amb 74.126 euros, i la província de Barcelona, amb 70.537 euros. Territoris com Guipúscoa (68.637 euros) o Biscaia (58.521 euros) també se situen en aquesta franja alta.
A l'altra banda de la balança, als mercats menys tensionats, les xifres són molt més assequibles, encara que continuen representant un repte considerable. A Ciudad Real, per exemple, es pot accedir a un habitatge amb un estalvi de 18.916 euros. A Jaén la xifra puja lleugerament a 19.409 euros, i a Zamora a 20.655 euros. Aquest abisme financer entre regions evidencia que el codi postal és un factor tan determinant com la capacitat d'estalvi a l'hora de poder convertir-se en propietari.
El factor fiscal: per què un pis més barat pot requerir més estalvi
Una anàlisi més profunda de les dades revela una interessant paradoxa: el preu de l'habitatge no és l'únic factor que determina l'esforç inicial. La fiscalitat autonòmica hi juga un paper crucial. L'exemple més clar és la comparació entre Madrid i les Balears. Tot i que el preu mitjà d'un pis de 80 m² a Madrid és lleugerament superior al de les Balears, el desemborsament inicial requerit és més gran a les illes.
La clau és a l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Mentre que a la Comunitat de Madrid aquest impost té un tipus reduït del 6%, a les Balears puja al 8%. Aquesta diferència de dos punts percentuals es tradueix en milers d'euros de diferència en les despeses de l'operació. De fet, l'ITP varia enormement a Espanya: des del 4% del País Basc (el més baix) fins al 10% de Catalunya o el País Valencià (els més alts). Això fa que, de vegades, la factura fiscal sigui l'element que inclini la balança i faci que una operació en una regió sigui més costosa en termes d'estalvi inicial que en una altra, tot i tenir un preu de venda semblant o fins i tot inferior. Aquesta complexitat fiscal afegeix una altra capa de dificultat a un mercat ja per si mateix inaccessible per a molts.
