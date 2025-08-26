Et poden acomiadar per una infidelitat? Això diu la llei laboral
Un advocat adverteix sobre els supòsits en què les empreses poden actuar sobre la vida personal dels seus treballadors
Patricia Páramo
Fa setmanes un vídeo viral va encendre el debat sobre l'acomiadament per ser infidel. Durant un concert de Coldplay, la coneguda 'kiss cam' va captar un CEO d'una important empresa abraçant i petonejant una dona que no era la seva. El detall que va avivar la polèmica és que aquesta dona va resultar ser la directora de Recursos Humans de la mateixa companyia. L'enrenou mediàtic va ser tan gran que el directiu va acabar presentant la seva dimissió. Però, què passaria si una cosa així passés a Espanya?
Segons explica l'advocat laboralista del canal de TikTok 'Un Tio Legal', al nostre país la legislació és clara: no es pot acomiadar un treballador pel simple fet de ser infidel o per mantenir una relació sentimental amb un company o un cap. A Espanya, la vida privada de les persones, inclosa la seva situació sentimental, no és un motiu vàlid per a un acomiadament disciplinari, llevat que la relació afecti directament el desenvolupament de la feina.
Acomiadat per ser infidel?
L'expert detalla que l'acomiadament per infidelitat només podria tenir suport legal si la relació amb un superior o un subordinat derivés en algun tipus d'irregularitat, benefici indegut o discriminació envers altres treballadors. Per exemple, si s'afavoreix de manera injustificada la parella en ascensos, assignació de feines o condicions laborals. En aquest cas, el problema no seria la infidelitat, sinó les conseqüències laborals derivades d'aquesta relació.
Un altre supòsit que sí que podria justificar un acomiadament disciplinari és si durant la jornada laboral i fora del temps de descans, es manté una relació sexual o un comportament inapropiat amb la parella dins del lloc de treball. Aquí el motiu no seria l'acomiadament per ser infidel, sinó la manca de dedicació a les funcions laborals i la conducta impròpia al lloc de treball. Això es considera una infracció greu que pot acabar amb el contracte de manera procedent.
Pel que fa a les polítiques internes d'empresa, l'especialista recorda que a Espanya no és legal que una companyia prohibeixi per norma interna les relacions sentimentals entre empleats. Si una empresa acomiadés algú únicament per tenir parella amb un company o per ser infidel al cònjuge, es tractaria d'un acomiadament improcedent. En aquest cas, la companyia hauria de readmetre el treballador o indemnitzar-lo segons marca la llei.
Tot i això, algunes empreses poden al·legar que una conducta personal no s'ajusta als seus valors corporatius i, tot i això, procedir amb l'extinció del contracte. En aquest supòsit continuaríem parlant d'un acomiadament per ser infidel improcedent, però la companyia pagaria la corresponent indemnització. Això és, a la pràctica, una forma de “comprar” la sortida del treballador sense un motiu legal sòlid.
