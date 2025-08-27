Carlos Galán, expert en inversions, sobre el que has de fer per evitar la inflació: "Estàs perdent diners sense adonar-te'n"
L'especialista crida a invertir per combatre la inflació dels darrers anys
Pedro Sanjuán
La inflació suposa un augment dels preus dels béns i serveis existents al mercat, de manera que un aliment o objecte que tenia fa una dècada un valor, ara n'ha vist multiplicat el preu.
Els diners que tens guardats al banc sense moure's, també poden perdre valor a causa d'aquesta inflació. En parla Carlos Galán, un economista que porta el compte @libertad_immobiliaria, que a finals de juny del 2025 té més de 22.000 seguidors a TikTok i més de 167.000 a Instagram, i que centra el seu contingut en finances i habitatge.
El truc per esquivar la inflació
Galán explica que per culpa d'aquest fet, pots perdre part dels diners que tens guardats al banc, per això ofereix una solució possible davant el risc d'inflació: invertir.
Si tens els diners invertits o en moviment, el teu patrimoni no serà devaluat per corrents d'inflació: "Pots invertir en un dipòsit o en un tresor del govern, que és una inversió conservadora, però amb baixa rendibilitat", explica, ja que és una opció de poc valor però segura.
Matalàs d'emergència
Invertir en borsa o en immobles, en canvi, pot suposar més rendibilitat, però alhora més risc. Per això, Galán dona un consell per si estàs pensant a posar diners a la borsa: "Tingues sempre un matalàs d'emergència d'entre sis i dotze mesos de les teves despeses" aconsella. "La resta dels diners, inverteix-t'ho en allò en què et sentis còmode":
