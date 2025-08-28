Un expert avisa els propietaris d'habitatges de lloguer: "Estan tremolant"
La tensió entre els casolans i els llogaters esclata en plena pujada de preus
Balma Simó
Mentre que el cost del lloguer continua batent rècords, l'oferta a preus assequibles es desploma a ritme alarmant. Aquest increment de preus coincideix amb una manca d'habitatges disponibles, cosa que agreuja encara més la situació tant per als que busquen pis com per als que intenten llogar el seu sense arriscar-se a perdre'l.
Una normativa que desprotegeix els propietaris
El Govern ha llançat diferents mesures per intentar frenar aquest encariment, com ara la declaració de zones tensades o la pressió fiscal sobre grans forquilles (propietaris que tenen un nombre significatiu d'habitatges).
Tot i això, la percepció entre els propietaris és que la balança s'ha inclinat cap al costat contrari. Una de les decisions més discutides és l'anomenada pròrroga antidesnonaments, que permet que persones en situació vulnerable puguin romandre a l'immoble, encara que deixin de pagar, sempre que compleixin certs requisits:
- Si teniu dificultats financeres, com la pèrdua d'ocupació o la manca de fons per subsistir
- Per demostrar que els ingressos són limitats, cal certificar que la renda total familiar no excedeix tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar es pot ajustar si la llar inclou menors amb discapacitat o adults dependents.
- Abans d'iniciar un procediment legal, tant el propietari com l'inquilí han d'haver procurat assolir una solució amistosa. Així, cal que hi hagi hagut un esforç de conciliació mútua abans de recórrer als tribunals.
"No han sabut construir habitatge públic, usen la teva"
L'expert en hipoteques Cratevo Financia ho resumeix així en un vídeo del seu perfil de TikTok: "Els propietaris dels habitatges de lloguer estan tremolant". Segons ell, aquesta norma "converteix la propietat privada en habitatge social, però sense pagar-la". Assenyalant, que "els polítics no han sabut construir habitatge públic, usen la teva".
L'efecte dòmino
La conseqüència més immediata d'incertesa és que els propietaris prefereixen vendre o, directament, deixar el pis tancat abans que llogar-lo. "Molts propietaris estan venent, però altres, simplement, tanquen els pisos i prefereixen deixar-los buits", assegura l'especialista. Això fa que no només es redueixi l'oferta, sinó que alimenta encara més la pujada de preus.
"El propietari no importa. Així com tindrem lloguer en aquest país. Si tractem el que lloga com si fos l'enemic", sentència Cratevo Financia. Alhora, les dificultats legals i la por a la 'inquiokupació' estan forçant una retirada silenciosa dels que, fins fa poc, mantenien viu el mercat del lloguer.
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms