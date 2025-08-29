Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
La sentència de l'alt tribunal concreta en quines circumstàncies un propietari pot eludir un pagament sobre la base de la llei de propietat horitzontal
Pedro Sanjuán
A Espanya cada any es tramiten milers de conflictes de comunitats de propietaris relacionats amb derrames i obres extraordinàries, accions que sovint deriven en litigis per incompliments o modificacions d'acords previs. Aquesta situació s'agreuja en casos on hi ha pactes antics que eximeixen certs propietaris de pagaments, i aquests acords són ignorats en votacions posteriors.
El Tribunal Suprem ha confirmat recentment que no es pot obligar a contribuir a despeses d'una comunitat si hi ha un pacte anterior que eximeix els qui hi van votar en contra. Això deriva d'una sentència ferma que defensa la protecció dels drets adquirits d'acord amb el règim de la Llei de propietat horitzontal.
El cas analitzat va començar el 1994, quan una comunitat de veïns va decidir instal·lar un ascensor. Tot i que la major part de l'edifici va votar a favor, es va pactar expressament que només costejarien l'obra els qui la van sostenir. Des d'aleshores, els veïns dissidents van quedar lliures d'aquesta derrama.
Els pactes previs són vinculants
El 2018, la comunitat va intentar revisar aquest pacte i exigir-ne el pagament a tots, inclosos els beneficiaris de l'exempció. Es van donar suport a la reforma de la Llei 8/2013 sobre accessibilitat universal, que defineix l'ascensor com a element obligatori a comunitats. Però el Tribunal Suprem ha declarat nul aquest canvi per no tenir unanimitat entre els propietaris afectats.
Aquests són els aspectes clau de la sentència de l'alt tribunal:
- Reconeixement del caràcter vinculant dels pactes previs adoptats per unanimitat.
- Impossibilitat d'aplicar noves lleis amb caràcter retroactiu a situacions consolidades.
- Necessitat que les modificacions de drets individuals comptin amb el consens de tots els afectats.
- Nul·litat de l'acord del 2018 per no respectar el pacte inicial.
- Protecció dels drets adquirits davant de reformes legislatives posteriors.
Compte amb el caràcter retroactiu
la Sala Civil del Suprem subratlla que “les normes posteriors no es poden aplicar amb caràcter retroactiu quan afectin situacions jurídiques consolidades” i que “el simple fet que una llei posterior atorgui nova naturalesa jurídica a un element comú no implica que es pugui deixar sense efecte una exempció vàlidament acordada”.
Aquesta sentència suposa un avís per als administradors de comunitats: abans de tractar de modificar acords cal verificar si hi ha exempcions acceptades per unanimitat. En cas afirmatiu, qualsevol canvi ha de tornar a comptar amb aquest consens ple.
