Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quan guanya un vigilant de seguretat a Espanya el 2025: aquest és el sou

No està malament si el comparem amb altres països

Quant cobra un vigilant a Espanya?

Quant cobra un vigilant a Espanya? / freepik

Àlex Parella

S'encarreguen de vigilar i protegir béns i persones a diferents entorns. Els veiem de forma habitual a supermercats, botigues i altres llocs. Però quin és el sou mitjà d'un guarda o vigilant de seguretat a Espanya el 2025?

El sou d'un vigilant o una guarda de seguretat està regulat pel Conveni Col·lectiu Estatal d'Empreses de Seguretat Privada a Espanya durant l'any 2025. Això significa que s'ha aplicat una pujada salarial del 3% respecte a l'any anterior.

El sou mensual brut per a un guarda de seguretat, incloent-hi complements comuns, sol variar depenent de múltiples factors, si estan armats o no, si són escorta o si vigila transports explosius. També depèn si són principiants o la mateixa empresa, òbviament.

Però tenint en compte, el 2025, el sou mitjà d'un vigilant de seguretat sense arma és de 1.400 euros bruts mensuals. Si porta arma és d'uns 1.550 euros, igual que si es tracta d'un escorta, i puja fins a 1.800 euros si vigila algun transport d'alta perillositat.

Òbviament, com hem comentat, també hi influeixen altres factors com l'empresa, la categoria, les funcions extra, l'experiència, etc. Però aquestes són les dades del salari mitjà d'un guarda de seguretat a Espanya durant l'any 2025.

Aquestes són algunes de les seves funcions

Aquestes són algunes de les seves funcions / freepik

Comparativa amb altres països

El salari mitjà dels guardes de seguretat varia molt depenent del país i les condicions laborals. Espanya es posiciona entre els països on l'ofici està més ben remunerat dins de la regió iberoamericana, tot i que està per sota d'altres països europeus.

Com és habitual, països europeus com França o Alemanya, superen amb escreix el sou mitjà, i també d'altres com Itàlia. En el cas dels Estats Units, el sou també és molt superior al que trobem a Espanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents