Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra'
Els treballadors podran sumar anys de cotització quan accedeixin a la jubilació anticipada forçosa després d'un acomiadament
Pablo Varela
Els treballadors que accedeixin a la jubilació anticipada forçosa després d'un acomiadament, sempre que sigui fins 4 anys abans de la seva edat legal, patiran una reducció del 30% a la quantia de la pensió per sempre.
Aquesta penalització ve recollida a la Llei General de la Seguretat Social, a l'article 207. No obstant això, aquesta norma inclou un càlcul especial més favorable per fer front a la penalització: les 'cotitzacions a l'ombra'.
Aquesta fórmula especial permet sumar cotitzacions futures de forma hipotètica per fixar una edat de jubilació de referència més beneficiosa, cosa que redueix la penalització.
Què passa si em jubilo abans d'hora per un acomiadament?
Aquest mètode especial neix com a forma d'assistir els treballadors acomiadats que no són capaços de trobar feina i que, davant la perspectiva que la pensió es vegi perjudicada, opten per jubilar-se de manera anticipada abans de complir l'edat ordinària de jubilació.
Un punt clau de la norma és que només hi poden accedir els treballadors acomiadats de forma involuntària i no es pot confondre amb la jubilació anticipada voluntària. Tot i que les dues opcions exigeixen llargues carreres de cotització, la jubilació forçosa només és accessible per cessament no voluntari.
Aquesta penalització del 30% que esmentàvem abans es produeix perquè el sistema sobreentén que en avançar l'edat de jubilació es gaudirà de més anys de prestació, per això requereix un ajustament.
Gràcies a les cotitzacions a l'ombra, la penalització es rebaixa en calcular l'edat de jubilació de referència com si el treballador hagués continuat cotitzant fins a l'edat legal.
