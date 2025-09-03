José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: "No em serveix"
El multimilionari només vol a les seves empreses persones amb autonomia per prendre decisions: "No em veuràs mai enfadat amb algú per prendre una mala decisió"
Luis Alloza
Cada cop són més les persones que han decidit seguir fidelment els consells empresarials de José Elías. El president d'Audax Renovables, entre altres negocis d'èxit com la xarxa de supermercats La Sirena, ha aconseguit forjar el seu imperi empresarial a Espanya des del no-res. El multimilionari s'ha convertit en un referent per a tots els que volen emprendre un nou negoci, i tots els seus vídeos a les xarxes socials es tornen virals en qüestió de minuts.
Una de les potes fonamentals de l'èxit d'una empresa és, sens dubte, els treballadors, ja que sense ells és impossible que qualsevol negoci funcioni. Per tant, els tècnics de recursos humans han d'encertar en l'elecció de candidats entre els milers de currículums que poden rebre algunes de les grans empreses.
Cal recordar que Espanya viu un bon moment laboral, encara que els sous continuen sent molt inferiors als dels altres països europeus com França, Alemanya o els països nòrdics. José Elías ha volgut puntualitzar al seu perfil de LinkedIn quin és el perfil de treballador que li agrada contractar per a la seva empresa i també aquell que cap companyia que busqui triomfar hauria de tenir a la seva plantilla.
"El que més em cabreja d'un empleat no és que prengui una mala decisió. És que no en prengui cap. Tinc una frase penjada per totes les parets de les meves oficines: 'busca't la vida'", escriu en un post a la xarxa social per excel·lència per parlar de temes econòmics i laborals. A més, el pòdcast de José Elías es diu "Busca't la vida", cosa que el multimilionari porta al peu de la lletra dins de les seves pròpies empreses.
"No em veuràs mai enfadat"
"No em veuràs mai enfadat amb algú per prendre una mala decisió. Puc entendre perfectament que algú fiqui la pota prenent decisions. De fet, ho prefereixo abans que la no decisió. Això sí que em sembla imperdonable", explica José Elías sobre el perfil de treballador que mai contractaria per a la seva empresa.
L'autonomia és una de les aptituds dels candidats que més valoren les empreses, tal com recalca el propietari d'Audax Renovables: “Quan contracto és perquè em solucionin problemes, no perquè me'ls portin a mi. Si ho he de fer jo, aquesta persona no em serveix. Ho tinc clar: perquè un equip funcioni cal donar autonomia i confiança. Si tenen dubtes, miren a la paret i ja saben la meva resposta", conclou el multimilionari.
