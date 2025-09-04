Andrea Redondo, experta en inversió: "Hem normalitzat l'excés i ridiculitzat la prudència"
L'especialista considera que hi ha persones que no li donen prou valor en viure amb intenció
Balma Simó
L'especialista en inversions i llibertat financera Andrea Redondo alerta al compte d'Instagram que hi ha una tendència social que penalitza la moderació econòmica. "Avui dia, si tries viure per sota de les teves possibilitats, et miren estrany", afirma Redondo.
L'experta financera il·lustra aquesta situació amb les frases següents: "Per què no et compres alguna cosa millor?" o "Amb el que guanyes podries donar-te més luxes". Segons la creadora del Club d'Inversió, aquestes mentalitats reflecteixen que la gent equipara gastar tot allò que es té amb assolir l'èxit.
El reconeixement al consum excessiu
En canvi, Redondo observa com els que viuen per sobre de les seves possibilitats solen rebre més reconeixement: "Si vius per sobre de les teves possibilitats (endeutat, estressat, aparentant) t'aplaudeixen. Et veuen com algú gran, fet, exitós". No obstant això, aquesta imatge no vol dir que tinguis una tranquil·litat personal real.
L'aparença no ho és tot
Així mateix, la inversora recalca quin és el problema a parer seu: "Hem normalitzat l'excés i ridiculitzat la prudència". És a dir, estalviar, planificar i viure amb intenció no és tan atractiu com presumir els luxes, encara que, segons Redondo. "Qui realment està bé no necessita provar-ho", desmenteix.
Amb aquesta reflexió, l'especialista busca qüestionar la pressió social que acaba sotmetent la gent mentre la seva economia es va reduint a passos de gegant. "L'aparença no reflecteix el que posseeixes; ni l'estatus, la teva riquesa", sentencia l'experta financera.
