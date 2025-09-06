Un expert en finques respon qui ha de pagar la reparació de la terrassa per filtracions
L'administrador de finques Àlex Nasu ha compartit un vídeo a xarxes socials sobre qui ha de pagar les filtracions d'aigua a les terrasses
Javier Fidalgo
A les comunitats, les reparacions poden resultar una font de conflictes entre veïns. Les reformes comporten una despesa econòmica, i moltes persones acaben pagant per factures que no els corresponen.
En aquest context, l'administrador de finques Àlex Nasu ha compartit un vídeo a les xarxes socials sobre qui ha de pagar les filtracions d'aigua a terrasses. Tot i que aquest espai és d'ús privatiu, la comunitat ha d'assumir les despeses en alguns supòsits.
"Pensar que pel fet que una terrassa sigui d'ús exclusiu d'un propietari, totes les despeses li corresponen", adverteix sobre aquest error freqüent.
Tot i això, l'expert destaca la importància de diferenciar entre l'ús privatiu de la terrassa i la titularitat dels elements que la conformen: "És a dir, a qui pertanyen els elements que formen la terrassa".
A la publicació, Nasu explica que "quan les filtracions es produeixen pel deteriorament d'elements estructurals com poden ser la impermeabilització que hi ha sota el paviment o el forjat estàs davant 'd'elements comuns per naturalesa' i la reparació és responsabilitat de la comunitat".
L'administrador subratlla que la situació és així, "independentment que l'accés sigui exclusiu d'un propietari". Segons explica, els elements ofereixen una funció comuna i el manteniment és responsabilitat de la comunitat.
"La impermeabilització de la coberta, encara que estigui sota una terrassa d'ús privatiu, compleix una funció comuna i, per tant, el seu manteniment recau sobre la comunitat. Així que quan hi hagi humitats o filtracions el primer que cal fer és saber on és l'origen", argumenta l'expert.
En conseqüència, "si està en elements estructurals com els que he comentat, aleshores la comunitat està obligada a pagar, encara que la terrassa sigui d'ús privatiu o exclusiu d'un habitatge", reflexiona Nasu.
Ara bé, l'expert adverteix en la publicació que sempre hi ha excepcions: "No és general, però el primer que caldria fer és veure els estatuts de cada comunitat perquè hi ha comunitats que sí que diuen clarament que en aquests casos i en casos concrets és cada propietari el que s'ha de fer càrrec d'aquestes reparacions".
A més, també cal valorar si es tracta d'un desgast normal o no és una falta de manteniment com sol passar en molts edificis antics, si és per una causa que es pugui provar per una negligència o alguna cosa que ha fet malament el propietari, ja que llavors li correspon pagar".
