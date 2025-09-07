Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vols gratis per visitar Tailàndia: aquestes són les condicions

El Ministeri de Turisme i Esports de Tailàndia fa una nova campanya entre setembre i novembre

Ratchaprapha Dam en el Parc Nacional Khao Sok, província de Surat Thani, Tailàndia.

Ratchaprapha Dam en el Parc Nacional Khao Sok, província de Surat Thani, Tailàndia. / tawatchai07

Lola Gutiérrez

Tailàndia és una de les destinacions de vacances més famoses del món. Conèixer la seva costa i perdre't per la infinitat de platges amb què compta és un pla somiat per a molts i cada any compta amb milions de visitants. No obstant això, aquest any pot ser que es converteixi en la destinació perfecta... però per a la tardor.

El Ministeri de Turisme i Esports de Tailàndia ha proposat de regalar bitllets d'avió domèstics a 200.000 viatgers internacionals que arribin al país entre el setembre i el novembre.

Aquesta nova campanya, anomenada 'Buy International, Free Thailand Domestic Flights' pretén impulsar l'economia durant la temporada baixa i fomentar el turisme a destinacions menys visitades del país.

Un vol internacional i vols locals gratuïts

Per optar, caldrà un bitllet de vol internacional i, a canvi, el Govern tailandès cobrirà el preu dels vols interns d'anada fins a 1.750 bahts (46,26 euros) i d'anada i tornada fins a 3.500 bahts (92,52 euros).

La campanya preveu destinar 700 milions de bahts per finançar els bitllets d'avió domèstics només per als turistes que arribin de l'estranger al país. Segons la proposta inicial, els viatgers rebran, a més a més del subsidi, poder viatjar amb fins a 20 quilos d'equipatge facturat.

Les companyies de vol que participaran en aquesta campanya seran Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air i Thai Vietjet.

La campanya, encara per confirmar

El pla encara necessita l'aprovació final del Govern tailandès i no es podrà reclamar els vols gratuïts d'aquesta campanya si el vol internacional a Tailàndia s'ha reservat abans de l'anunci.

Per ara, també falta per confirmar la data exacta d'inici de la campanya i el procediment per aplicar al benefici, ja que podria ser directament a l'aerolínia o mitjançant agències en línia.

