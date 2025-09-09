Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
És possible vendre una propietat sense escriptura, però portarà més temps i pot complicar la cerca d'un comprador
Javier Fidalgo
De vegades, els propietaris poden no tenir l'escriptura de l'habitatge que tenen propietat i, a més, volen vendre. És possible vendre una propietat sense escriptura, però portarà més temps i pot complicar la cerca d'un comprador.
De totes maneres, per vendre un habitatge sense escriptura cal demostrar que el venedor és propietari de l'immoble. En aquest context, la notària María Cristina Clemente, coneguda en xarxes socials com a 'notariabuendia', ha explicat el seu procediment.
La notària assenyala que la propietat no consta al Registre de la Propietat, "però, en canvi, sí al cadastre, perquè la finca sí que existeix a la realitat". Per tant, l'habitatge es pot identificar mitjançant una certificació cadastral descriptiva, encara que no hi hagi escriptura pública.
En aquests casos, Clemente explica quin és el procediment habitual: "La tècnica més pràctica, la més senzilla, és la que anomenem del doble títol, és a dir, la doble escriptura. Una d'aquestes escriptures serà aquella per la qual vens, però hem de crear la prèvia, aquesta que mai no va existir".
Aquest document es pot generar mitjançant una aportació a guanys, una extinció de condomini o una donació. Tot i això, és important que "entre aquesta escriptura prèvia i la de venda ha de passar el termini d'un any".
Quant als habitatges heretats, els períodes són diferents. "L'any no es compta des del dia que vas al notari a atorgar l'escriptura d'herència, sinó des del dia que aquest causant va morir", explica la notària.
En la majoria d'aquests casos pot haver transcorregut un temps superior a quatre anys i sis mesos, exempt de l'impost successori. Per tant, és possible vendre una propietat rebuda en herència, sempre que segueixis el procediment legal marcat davant de notari.
Finalment, és important recordar que algunes escriptures en propietat es poden recuperar. En aquest cas, es pot trobar a la notaria on es va signar la compravenda, el Registre de la Propietat o l'Arxiu General de Protocols del Col·legi Notarial.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga