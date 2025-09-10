Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: "No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària"
L'expert recomana planificar amb cura la data per evitar reduccions significatives a la pensió mensual
Alba Aguilera
Alfonso Muñoz, funcionari de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), ha llançat una advertència que ha generat gran interès: "No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària". Segons Muñoz, avançar la jubilació en aquest marge pot ser perjudicial per als futurs pensionistes.
L'expert explica que els coeficients reductors aplicats durant els primers mesos de jubilació anticipada són més elevats, cosa que significa una reducció significativa a la pensió mensual. Per això recomana sol·licitar la jubilació aproximadament un any i nou mesos abans de l'edat ordinària per minimitzar aquestes penalitzacions.
A més, Muñoz suggereix que el mes de desembre és el més favorable per iniciar el procés de jubilació anticipada. Això és degut al fet que totes les pensions els fets causants de les quals es produeixin abans que acabi l'any es revaloraran l'any següent d'acord amb l'Índex de Preus de Consum (IPC), cosa que pot incrementar l'import de la pensió.
Exemple pràctic
Per il·lustrar-ne el punt, el funcionari ofereix un exemple: si una persona es jubila el 31 de desembre, a partir de l'endemà la pensió s'ajustarà a l'IPC de l'any següent, cosa que podria causar un import superior al que s'hauria rebut si s'hagués jubilat mesos abans.
Muñoz també destaca la importància de conèixer els requisits per sol·licitar la jubilació anticipada voluntària. Cal haver cotitzat un mínim de 35 anys, dels quals almenys dos han d'estar compresos en els darrers 15 anys previs a la sol·licitud. A més, l'edat mínima per sol·licitar-la varia segons els anys cotitzats:
- Amb almenys 38 anys i 3 mesos cotitzats, es pot sol·licitar als 63 anys.
- Amb 35 anys cotitzats, als 64 anys i 8 mesos.
El funcionari aborda igualment la jubilació anticipada involuntària, que es pot sol·licitar quan el treballador es veu obligat a deixar el seu lloc per causes alienes a voluntat. En aquest cas, les penalitzacions són menors, però, tot i això, és important considerar les implicacions econòmiques a llarg termini.
Muñoz conclou subratllant que la decisió d'avançar la jubilació s'ha de prendre amb cautela i després d'una avaluació detallada de la situació personal i laboral de cada individu. Recomana consultar amb un expert en seguretat social per obtenir assessorament personalitzat abans de prendre aquesta decisió.
En resum, encara que la jubilació anticipada pot semblar una opció atractiva per als que es volen retirar abans del que s'ha establert, és fonamental entendre les implicacions econòmiques i legals d'aquesta decisió. La informació proporcionada per Alfonso Muñoz ofereix una guia valuosa per a aquells que estiguin considerant aquesta possibilitat.
