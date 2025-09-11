Quan és el millor moment per emprendre un negoci? Gonzalo Bernardos ho té clar
Aquests són els requisits per emprendre
Ricardo Castelló
Si tens ganes d'emprendre, no tots els moments són bons. Has de conèixer diversos factors contextuals. Per a iniciar el teu negoci d'una forma positiva i fer-ho en el millor moment del mercat, entre altres, et deixem els consells de l'economista Gonzalo Bernardos. Aquest professor d'economia de la Universitat de Barcelona ha deixat clar quan fer-ho a les seves xarxes socials.
El tertulià de La Sexta revela que el millor moment per emprendre és durant l'estiu. A més, deixa clar que no ho diu des de la seva experiència personal, sinó que així ho demostren les dades oficials.
A l'estiu és quan més societats es creen
Bernardos revela que "el juny del 2025, es van crear 10.964 societats mercantils. Un 15% més que el mateix mes de l'any anterior", a part "de les empreses creades, el 26,1% tenia previst dedicar-se al comerç, turisme i l'hostaleria i el 20,3% al sector immobiliari".
Aquesta situació es deu "al gran auge del turisme en els darrers anys i les segones pel boom immobiliari actual". Tot i això, Bernardos adverteix que "no tothom pot ser emprenedor".
Requisits per emprendre
El principal motiu que atorga als seus seguidors de X és que per poder assolir l'èxit és “necessari detectar una necessitat no satisfeta i idear com satisfer-la”.
A més, assenyala que cal tenir en compte dos aspectes primordials per començar un projecte des de zero: “Estar disposat a dedicar molt esforç a la nova empresa i aconseguir finançament”.
"El finançament el proporcionen els estalvis dels emprenedors, la família i els bancs. Si recorreu als últims, un dels instruments més interessants són els microcrèdits", exposa a X.
L'any passat es van registrar al voltant de 119.467 noves empreses, segons dades dels registradors mercantils, un 9,6% més que el 2023. Per al 2025 es preveu que també augmenti en comparació del 2024.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura