Un expert immobiliari posa en alerta els espanyols: "Mai signis el teu contracte de lloguer sense aquesta clàusula"
I això va tant per propietaris com inquilins
Ricardo Castelló
La situació immobiliària a Espanya és alarmant. Comprar una casa o un pis ha esdevingut una missió impossible, a causa de l'augment de la demanda i dels preus elevats. Aquesta problemàtica no afecta només la compra d'habitatge, sinó també el lloguer.
Aquesta situació es deu a diferents factors, com la manca d'habitatge assequible, l'escassetat de terrenys disponibles i, un dels més determinants, les polítiques de regulació urbanística, que han fet que el procés d'adquirir una propietat a la península Ibèrica sigui cada cop més complicat.
Ara, Sergio Gutiérrez ha publicat un vídeo en què alerta la societat espanyola sobre el que no has de fer en signar un contracte de lloguer. L'expert immobiliari comença dient: "Mai signis el teu contracte de lloguer sense aquesta clàusula, i això va tant per a propietaris com per a llogaters, i és que mai saps les voltes que dona la vida".
El principal problema que detecta és que un contracte de lloguer dura uns quants anys i com a propietari pots arribar a tenir la urgència de vendre el pis. Per això, exposa que si això passa has de "tenir la clàusula en què l'inquilí renuncia al dret d'adquisició preferent al contracte de lloguer".
En el cas que no passi això, Gutiérrez assenyala que "el dia que el venguis hauràs de tenir el consentiment per escrit de l'inquilí, i això moltes vegades no és gens fàcil".
"I si ets llogater i et posen aquesta clàusula, perds l'opció de poder comprar-lo si hi ha una venda per sota de valor de mercat, ja que, venent-lo a rendibilitat, el més normal és que aquesta venda es realitzi per sota de valor de mercat", exposa l'expert immobiliari a TikTok.
En aquesta situació, el creador de contingut revela que "com a llogater, potser voldràs aprofitar aquesta oportunitat".
La solució final que atorga és fàcil i senzilla: “En el moment de signar el lloguer, propietari i llogater haureu de negociar correctament aquest punt per no tenir problemes en el futur”.
