Novetats a Ryanair: des del novembre, no t'oblidis de portar el mòbil carregat
Actualment, prop del 80% dels passatgers ja usen l'app i només una minoria encara porta la targeta d'embarcament físicament
Pedro Sanjuán
Ryanair ha anunciat que serà la primera companyia de vol a eliminar completament l'ús del paper en els seus processos d'embarcament a partir del 3 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern.
Per tant, serà la fi de les targetes d'embarcament impreses i totes hauran de ser ensenyades als treballadors des de l'app oficial de la companyia o directament amb la targeta de manera virtual.
Aquesta mesura encara no s'aplicarà en algunes destinacions com el Marroc o Albània, on les autoritats exigeixen mostrar abans de l'embarcament la versió impresa, però a la resta de trajectes, inclosos tots els operats des dels diferents aeroports espanyols, l'embarcament serà a partir d'ara 100% digital.
Estalvi de paper... i temps
Ryanair ha implementat aquesta mesura per reduir l'impacte mediambiental, ja que segons dades de la companyia, l'eliminació total del paper permetrà estalviar més de 300 tones de residus anuals i reduirà significativament l'ús d'impressores i tinta als aeroports europeus.
A més, afirmen que també contribuirà a l'agilització de l'entrada dels tripulants a l'avió a les cues de l'embarcament i, per tant, disminuirà considerablement les obstruccions als passadissos dels aeroports.
Gairebé el 80% dels passatgers ja no usen paper
L'única condició serà haver realitzat la facturació (check-in) online amb antelació. Si el viatger perd el mòbil o es queda sense bateria, us podeu identificar gratuïtament a l'aeroport i embarcar sense cost addicional.
Tot i que aquest canvi arribarà al començament del mes de novembre del 2025, la realitat és que prop del 80% dels passatgers ja usen l'app, i només una minoria encara porta la targeta d'embarcament físicament. Per als que no disposin de 'smartphone', sigui per no tenir bateria o en cas de pèrdua o de robatori, la companyia irlandesa permetrà que una altra persona faci la facturació (check-in) en línia i descarregui la targeta per ells.
El passatger només s'haurà de presentar a l'aeroport amb antelació i el personal resoldrà l'accés sense costos afegits, sempre que la facturació (el check-in) ja estigui fet.
