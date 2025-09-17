Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per la coneguda com a “llei del gel” a la feina: quina és la solució

Un advocat laboralista afirma que "ocorre més del que la gent pensa" i crida a informar-se i actuar

Com estàs a la teva empresa?

Com estàs a la teva empresa? / freepik

Luis Alloza

És una de les dreceres per aconseguir la sortida d'un treballador d'una empresa. I amb el menor cost possible. És el negoci rodó: et desfàs d'una persona incòmoda o que no funciona com es vol o esperes evitant pagar indemnització per acomiadament. Aquest fenomen té un nom, encunyat pels advocats de manera informal a les xarxes socials. "Llei del gel. L'objectiu és senzill, aconseguir que sigui el treballador qui agafi la porta i se'n vagi per decisió pròpia".

Un d'ells és Sebastián Ramírez, que sota el pseudònim de @leyesconsebas a TikTok alerta que és una pràctica més habitual "del que es podria esperar a Espanya", encara que no és un procés irreversible.

Què és la “llei del gel”?

No és exactament el famós mobbing laboral, que implica un grau important d'assetjament repetit i violència psicològica, sinó una mica més subtil. Només cal que no et dirigeixin la paraula o t'amaguin informació bàsica per a l'exercici del teu lloc de treball. "Passa més del que la gent es pensa", diu Ramírez.

És una cosa força recurrent, reconeix: "Els treballadors les pateixen i arriben fent-se consultes en què detecto clarament el que els està fent [l'empresa]".

Senyals d'alerta i què es pot fer

Sempre és delicat detectar quan estàs començant a ser una víctima d'aquesta pràctica, però sempre hi ha senyals que l'empresa està intentant empènyer-te a sortir de la companyia.

Un dels termòmetres més fiables és una sobrecàrrega de treball sobrevinguda. De sobte, les teves tasques augmenten de la nit al dia i, en principi, sense cap motiu aparent que ho justifiqui. O almenys que expliqui per què recau sobre una persona sola.

Més alertes: un estancament professional que s'allarga en el temps, avaluacions negatives o esbiaixades i la no posada a disposició de recursos que podrien ser útils per a l'exercici. En altres paraules, esdevenir de facto un zero a l'esquerra.

@leyesconsebas 🥶 La llamada “LEY DEL HIELO” es una práctica que muchas empresas utilizan y que también se conoce como DESPIDO SILENCIOSO. Consiste en dejar de hablarte, aislarte, apartarte poco a poco y hacer que te sientas incómodo en tu puesto de trabajo para que seas tú quien decida marcharse voluntariamente. Lo hacen para evitar pagarte la INDEMNIZACIÓN y el PARO, pero esto NO ES JUSTO y tampoco tienes por qué aceptarlo. 💡 Si estás pasando por algo así, NO ESTÁS SOLO. La ley protege tus DERECHOS y no permite que te lleven a tomar decisiones forzadas mediante este tipo de estrategias. Conocer cómo funciona esta práctica y saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia. No tienes por qué aguantar en silencio: infórmate, actúa y defiéndete, porque tu bienestar y tu trabajo merecen respeto. #derechoslaborales #trabajo #despidosilencioso #empleo ♬ AURA - Ogryzek

Què es pot fer? L'advocat Sebastián Ramírez recorda que, encara que pogués semblar el contrari, tens algunes armes. "Has de sol·licitar l'autoacomiadament i marxar amb indemnització i atur, demostrant el que t'estaven fent a la teva feina", explica.

El suport amb què comptes és el mateix Estatut dels Treballadors, que empara la sortida amb indemnització si es demostra que hi ha hagut assetjament o una modificació substancial de les condicions laborals. Per això cal recopilar proves que ho acreditin i rebel·lar-te. "No has d'aguantar en silenci: informa't, actua i defensa't, perquè el teu benestar i la teva feina mereixen respecte", conclou.

