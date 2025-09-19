Els motius que et poden obligar a tornar la Beca MEC 2025/26: aquests són els casos
Una de les novetats més destacades d'aquesta nova convocatòria és l'increment de la quantia fixa de residència
Alexandra Costa
La Beca MEC representa un pilar fonamental en el sistema educatiu espanyol, consolidant-se com una ajuda estatal essencial per a aquells estudiants que volen prosseguir la seva formació en estudis postobligatoris. Oberta a un ampli espectre d'alumnes, des de Batxillerat i Formació Professional fins a ensenyaments artístics, idiomes, esportius, estudis religiosos superiors, FP de Grau Bàsic i, per descomptat, estudis universitaris, aquesta subvenció cerca garantir la igualtat d'oportunitats i l'accés a l'educació superior, independentment de la situació econòmica de l'estudiant. Per al pròxim període 2025-2026, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ha demostrat el compromís amb aquesta causa en anunciar un pressupost rècord que puja a 2.544 milions d'euros, una xifra que subratlla la importància que l'Executiu atorga a la inversió en capital humà i el desenvolupament acadèmic del país.
Una de les novetats més destacades d'aquesta nova convocatòria és l'increment de la quantia fixa de residència. Ascendint a 2.700 euros, davant dels 2.500 del curs anterior, aquest ajut està dissenyat per mitigar la càrrega econòmica que suposa el desplaçament i la necessitat de residir fora de la llar familiar per continuar els estudis. Aquest benefici és crucial per a un col·lectiu cada cop més ampli d'estudiants que es veuen obligats a traslladar-se a altres localitats per accedir a l'oferta educativa d'universitats públiques i privades, contribuint així a la mobilitat acadèmica i facilitant l'accés a centres de prestigi sense que la distància sigui un impediment insalvable. A més d'aquesta quantia per residència, l'estructura de la beca es manté amb altres modalitats de suport: la beca bàsica de 300 euros (que s'eleva a 350 euros en el cas dels cicles formatius bàsics), la quantia lligada a la renda de 1.700 euros, dissenyada per als estudiants amb més necessitats econòmiques, i les petites borses per excel·lència oscil·len entre els 50 i els 125 euros segons la nota mitjana de l'alumne. A aquestes se suma la beca fonamental de matrícula, que cobreix el preu oficial dels crèdits matriculats per primera vegada a la universitat, alliberant els estudiants d'una de les càrregues financeres més significatives.
Supòsits de devolució de la Beca MEC
Tot i la generositat i la importància de la Beca MEC, és crucial que els beneficiaris entenguin que la seva concessió ve acompanyada d'una sèrie de condicions i responsabilitats. El Ministeri d'Educació és contundent: hi ha escenaris específics en què l'Executiu pot exigir la devolució de les quanties rebudes. Desconèixer aquests supòsits pot comportar situacions econòmiques complicades per a l'estudiant. Per això, és imperatiu estar plenament informat sobre els criteris de compliment que cal mantenir una vegada concedida l'ajuda. Els principals motius que poden derivar en aquesta obligació de reintegrament són:
- Anul·lació de la matrícula: Si un estudiant decideix anul·lar la matrícula al centre d'estudis, perd automàticament el dret a la beca. La beca està vinculada a l'existència d'una matrícula activa i vàlida, i la cancel·lació implica la retirada de les condicions que van sustentar la concessió de l'ajut.
- Donar-se de baixa al centre d'estudis durant el curs: Similar al cas anterior, si l'alumne es dona de baixa al centre d'estudis abans de finalitzar el curs acadèmic, la beca serà exigible completament. La beca està destinada a donar suport a la continuïtat i finalització dels estudis per als quals va ser sol·licitada.
- No superar el percentatge mínim de crèdits: Aquest és un dels requisits més crítics i específics. Els estudiants han de superar un percentatge determinat dels crèdits matriculats a convocatòria ordinària o extraordinària. Per a la majoria dels estudis, aquest percentatge s'estableix al 50%. Tot i això, en les branques de ciències i ensenyaments tècnics, a causa de la naturalesa dels seus plans d'estudi, aquest percentatge es redueix al 40%. L'incompliment d'aquest llindar de rendiment acadèmic és una causa directa de devolució de la beca, ja que es considera que l'estudiant no ha aprofitat adequadament l'ajuda concedida per al seu progrés formatiu.
- No presentar el projecte fi de grau en el termini establert: Per a aquells universitaris que sol·liciten l'ajuda específicament per a la realització del projecte fi de grau, hi ha un termini clar: ho han d'haver presentat en un màxim de dos anys des de la data de la resolució de concessió de la beca. L'incompliment d'aquest termini implica que la beca concedida per a aquest fi haurà de ser tornada.
Excepcions i consideracions importants
El Ministeri d'Educació és categòric: "En aquests casos, hauràs de tornar tota la quantitat de diners que hagis rebut de la beca". Aquesta declaració no deixa cap dubte sobre la responsabilitat econòmica que recau sobre el beneficiari. La beca MEC no és un regal incondicional sinó un suport condicionat al compliment de certs compromisos acadèmics i administratius. La transparència en aquestes condicions és fonamental perquè els estudiants puguin prendre decisions informades i gestionar adequadament la seva trajectòria acadèmica.
No obstant això, hi ha una excepció important pel que fa a la devolució en cas de no superar el percentatge exigit de crèdits (50% o 40%). L'únic import que no cal tornar en aquesta situació és el de la matrícula. El que tècnicament es coneix com a 'beca matrícula' i que comprèn l'import dels crèdits de què l'alumne es matriculi per primera vegada, no és exigible en cas de baix rendiment acadèmic. Això significa que, si bé la resta de les quanties (residència, lligada a la renda, bàsica, etc.) hauran de ser reintegrades, el cost de la matrícula coberta per la beca no l'haurà d'assumir l'estudiant, cosa que representa un alleujament parcial en una situació de devolució. Entendre aquestes distincions i requisits és crucial per a qualsevol estudiant que aspiri a beneficiar-se de la Beca MEC, garantint que el camí cap a la formació superior sigui el més fluid i econòmicament viable possible.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç